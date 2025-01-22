嘉道理農場暨植物園蛇年特展 結合藝教保 感受蛇類生命

蛇年看蛇展，嘉道理農場暨植物園舉辦「靈蛇有靠山：人予自然的和諧」藝術及教育展覽，透過一系列五感體驗、遊戲及工作坊，讓人在山林之中感受蛇的生命。訪客甚至有機會走進不對外開放的野生動物拯救中心，近距離了解蛇類拯救工作。

盲摸蛇類標本 適逢「野生蛇類拯救計劃」邁向26週年，嘉道理農場暨植物園於即日起至3月3日舉辦辦「靈蛇有靠山：人予自然的和諧」藝術及教育展覽。展覽分為6大區域，訪客可按照建議路線參觀。首站的廣場上擺放巨型蛇棋，屬不少家長的童年回憶；在爬行動物觀賞台內，訪客可伸手盲摸蛇類標本，認識蛇的「感官異能」；分佈於葛先生花園小徑兩旁的展品向訪客介紹園中動植物，不妨到河邊參加小遊戲，發掘「蛇蛇的美食地圖」。其後走進白理桃蘭花保育園及蘭花谷等地，感受大自然的幽靜之餘，同時了解農場的野生蛇類拯救流程與保育成果。

結合教育及藝術 遊走在展區時，訪客會發現4幅在於林間舞動的「百家蛇布」。活動邀請本地藝術家郝立仁，帶領4所中小學：秀茂坪天主教小學、天主教石鐘山紀念小學、聖保羅書院、德愛中學的學生及本園職員，以蛇類蛻皮成長的自然特性為靈感而創造。「百家蛇布」以薯莨、洋蔥皮以及園內的馬藍作為天然染料，將不再合身的舊衣透過天然染及縫紉重生轉化為藝術創作，呈現四種本地原生蛇類：紫沙蛇、紅脖游蛇、翠青蛇和緬甸蠎的獨特紋理，配以模擬自然棲息地的布藝背景，於園區不同地點展出。

嘉道理農場暨植物園同期推出「靈蛇郵記」四色疊印集章活動。6個展區設有印章站，參加者只要走訪園内展區，集齊6個印章，即可獲得現完整而豐富的蛇類藝術圖案明信片。完成集印的訪客更可獲贈限量版蛇類襟章1枚。如果想為蛇類送上祝福，可在祝福卡片區域中，祝福卡上寫下對蛇類的祝福語，掛在明薈的祈願木架上。