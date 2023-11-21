嘉道理農場《生命之源》藝術展 泥土入畫頌讚大地 土壤繪畫體驗工作坊

嘉道理農場暨植物園的「駐園藝術家計劃」，迎來第三位駐園藝術家蕭大偉(David St Maur Sheil)，舉行《生命之源：土壤與藝術》展，與藝術愛好者及市民，分享以土壤作為顏料，於再生棉紙上繪畫自然萬物。為了加深公眾對以土壤作的認識，蕭大偉將舉行兩場工作坊，歡迎公眾以團體方式報名參加，認識土壤之美，以及在生活中的重要性。

土壤永續倡導者蕭大偉

對藝術和實踐永續土壤有著濃厚熱情和興趣的蕭大偉，多年來成功把自然土壤，轉化成令人驚嘆的藝術品，非凡才華得到廣泛認可。他的藝術作品不但富啟發性，同時展示地球的美麗和復原力，並強烈呼籲我公眾一起為地球未來承擔責任。蕭大偉除對藝術擁有追求外，同是永續土壤倡導者，和堆肥技術顧問，這歸功他在有機農業、生機互動農法和永續農業方面的豐富經驗。蕭大偉說：「土壤是我們賴以生存但很少注意及深思的，成為土壤藝術家，可以引起大家對土壤的興趣。我把居所附近的土壤轉化為顏料，並透過畫作，讓大眾了解自身與環境之間的緊密聯繫。」

作為嘉道理農場的街坊，蕭大偉在香港生活時，起居以至創作，均在林村進行。平日他會細心把複雜的土壤成分分解，當中包括石頭、砂礫、沙子、晶體、有機物、粘土和灰塵。憑藉手藝，把這些元素重新組合成藝術作品，不僅展現地球的美麗和質感，也凸顯自然界的物料，其非凡多樣性。此外，在收集繪畫材料時，他會紀錄土壤的確切來源，創建無與倫比的顏料庫，這些紀錄加深藝術作品與特定地點之間的聯繫，從而喚醒觀眾去保護這些顏料的起源——土壤，他說：「嘉道理農場的主色，似乎是深橙色，而林村谷農田的土壤則偏近棕調。這形成畫筆下的林村，主要是黃色或金色的，但圍繞嘉道理的創作，看起來卻更像火星。」