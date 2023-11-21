嘉道理農場《生命之源》藝術展 泥土入畫頌讚大地 土壤繪畫體驗工作坊

嘉道理農場暨植物園的「駐園藝術家計劃」，迎來第三位駐園藝術家蕭大偉(David St Maur Sheil)，舉行《生命之源：土壤與藝術》展，與藝術愛好者及市民，分享以土壤作為顏料，於再生棉紙上繪畫自然萬物。為了加深公眾對以土壤作的認識，蕭大偉將舉行兩場工作坊，歡迎公眾以團體方式報名參加，認識土壤之美，以及在生活中的重要性。
土壤永續倡導者蕭大偉
對藝術和實踐永續土壤有著濃厚熱情和興趣的蕭大偉，多年來成功把自然土壤，轉化成令人驚嘆的藝術品，非凡才華得到廣泛認可。他的藝術作品不但富啟發性，同時展示地球的美麗和復原力，並強烈呼籲我公眾一起為地球未來承擔責任。蕭大偉除對藝術擁有追求外，同是永續土壤倡導者，和堆肥技術顧問，這歸功他在有機農業、生機互動農法和永續農業方面的豐富經驗。蕭大偉說：「土壤是我們賴以生存但很少注意及深思的，成為土壤藝術家，可以引起大家對土壤的興趣。我把居所附近的土壤轉化為顏料，並透過畫作，讓大眾了解自身與環境之間的緊密聯繫。」
作為嘉道理農場的街坊，蕭大偉在香港生活時，起居以至創作，均在林村進行。平日他會細心把複雜的土壤成分分解，當中包括石頭、砂礫、沙子、晶體、有機物、粘土和灰塵。憑藉手藝，把這些元素重新組合成藝術作品，不僅展現地球的美麗和質感，也凸顯自然界的物料，其非凡多樣性。此外，在收集繪畫材料時，他會紀錄土壤的確切來源，創建無與倫比的顏料庫，這些紀錄加深藝術作品與特定地點之間的聯繫，從而喚醒觀眾去保護這些顏料的起源——土壤，他說：「嘉道理農場的主色，似乎是深橙色，而林村谷農田的土壤則偏近棕調。這形成畫筆下的林村，主要是黃色或金色的，但圍繞嘉道理的創作，看起來卻更像火星。」
全天然顏料來創作
《生命之源》展覽分為三個部份，但異曲同工展現土壤的美麗和複雜性。在蕭大偉初期的抽象作品中，土壤的不同元素都融匯在畫布上；中段的創作風格，漸變以風景為題，他會從特地採集土壤，轉化成顏料後，又用於繪畫土壤的「原產地」。後期作品則集中於色彩的展現，從簡單主體線條中，突出豐富色彩變化，深棕橙、淺橙色、啡色、灰白⋯⋯由土壤組成的調色盤，都可以是富麗多彩的。
蕭大偉於本月24、25日舉行《土壤與藝術：土壤繪畫體驗工作坊》，帶領參加者使用土壤創作藝術品，展示地球的美麗。透過一系列學習，包括土壤講解及觸摸、堆肥製作，參加者可以深入了解土壤的生態重要性。
《生命之源：土壤與藝術》詳情：
日期：11月16日至12月14日
地點：嘉道理農場暨植物園藝舍
查詢：bit.ly/3tl2j8k
《土壤藝術體驗工作坊》
日期：親子課程：本月25日(上午10時至中午12時30分)
成人課程：本月24日(上午10時至中午12時30分)
團體課程：10至20即開班(自訂日期)
地點：嘉道理農場暨植物園明薈
查詢：bit.ly/479yuGr