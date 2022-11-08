嘉道理「再森林‧還原野」慈善行 新增4公里合家歡路線

嘉道理農場暨植物園於12月10日及11日舉行年度慈善活動「再森林‧還原野」，今年的「山步行」除了有8公里經典路線外，特別增設路程較短的4公里休閒路線；另有綠野尋寶、自然市集及導賞環節等活動。由即日起接受報名。

山步行 重頭戲「山步行」將於12月10日(星期六)舉行。8公里路線圍繞園內上下山區，途經蘭花谷、嘉道理兄弟紀念亭、觀音山頂峰、彩虹亭等，設4大任務關卡，是探索大帽山北坡動植物與自然風貌的好機會，適合山藝經驗豐富人者參加。 今年特別增設路程較短的4公里休閒路線，途中會遇上2個任務關卡，路程將行經小魚徑部分路段，是一節有助參加者體驗昔日村民穿越樹林登上觀音山，祈求風調雨順的古道路線。適合合家歡同遊。