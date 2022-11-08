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生活
2022-11-08 11:11:11

嘉道理「再森林‧還原野」慈善行 新增4公里合家歡路線

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嘉道理「再森林‧還原野」慈善行 新增4公里合家歡路線

嘉道理農場暨植物園1210日及11日舉行年度慈善活動「再森林還原野」，今年的「山步行」除了有8公里經典路線外，特別增設路程較短的4公里休閒路線；另有綠野尋寶、自然市集及導賞環節等活動。由即日起接受報名

山步行

重頭戲「山步行」將於1210(星期六)舉行。8公里路線圍繞園內上下山區，途經蘭花谷、嘉道理兄弟紀念亭、觀音山頂峰、彩虹亭等，設4大任務關卡，是探索大帽山北坡動植物與自然風貌的好機會，適合山藝經驗豐富人者參加。

今年特別增設路程較短的4公里休閒路線，途中會遇上2個任務關卡，路程將行經小魚徑部分路段，是一節有助參加者體驗昔日村民穿越樹林登上觀音山，祈求風調雨順的古道路線。適合合家歡同遊。

綠野尋寶

將於1211(星期日)舉行，可以獨立報名，或與最多4名家人合組，遊歷遍佈於半山及下山區的25個關卡，藉由多項與大自然有關的奇趣任務，在互動中感受山林之趣並從中獲得啟發，學習與自然環境和諧共處。適合親子同行

 

自然市集

下山區「明薈」內舉行的自然市集，由超過10個攤位提供一系列趣味活動，以及購買農產品和綠色製品的機會，當中包括由本園人工培植的植物及盆栽。精彩活動包括攀樹歷奇體驗、動物全接觸、蜂園導賞、再生木飾工作坊、生機園導賞等。

慈善行及綠野尋寶將1120日截止報名，查閱活動資訊及報名參加，請登入網站：https://kfbgevent.com/

 

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