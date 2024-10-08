嘉里酒店下午茶第2位$10 人均$164起歎日本水蜜桃/楓糖香橙芭菲 多款時令水果

天氣轉涼，漸有秋意，香港嘉里酒店大堂茶座於這個秋季推出「秋韻果漾」下午茶，以多款秋季時令食材及水果入饌。今日(8號)下午3點KKday更推出第二位$10優惠，同行第二位只需$10，人均低至$164.5，即可歎日本水蜜桃、柚子蝦多士和楓糖香橙芭菲等精緻美點，堂食及外賣同樣都有優惠，即睇內文了解詳請。
「秋韻果漾」下午茶，以無花果、香梨、肉桂和血橙等秋季時令食材精心製作出一系列鹹甜美點。這些色彩絢爛的下午茶美點優雅地盛載於精緻的木盒中，完美呼應秋日主題，造型相當吸睛，令人賞心悅目。
重點推介有日本水蜜桃，果肉甜美多汁，經過精心挑選和處理，每一口都具天然香氣，柔軟口感讓人回味無窮。不可錯過鹹點有鵝肝泡芙，鵝肝的濃郁香氣與泡芙的輕盈完美結合，口感豐富且層次分明。柚子蝦多士，將蝦仁與清新的柚子完美結合，搭配酥脆的多士，非常開胃。
甜點方面，必試楓糖香橙芭菲，以充氣濃郁香氣的血橙為基底，搭配香甜楓糖雪糕，口感細膩，甜而不膩。每一口都充滿秋天味道，絕對難以忘懷。
【第2位HK$10】「秋韻果漾」下午茶｜堂食
KKday 優惠: 星期一至五 HK$393/2 位，平均HK$196.5/位 （原價HK$702/2位）
星期五至日及公眾假期 HK$411/2 位，平均HK$205.5/位 （原價HK$735/2位）
（已包括加一服務費）
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【65折】「秋韻果漾」下午茶｜堂食
KKday 優惠: 星期一至五 HK$479/2 位，平均HK$239.5/位 （原價HK$702/2位）
星期五至日及公眾假期 HK$501/2 位，平均HK$250.5 位 （原價HK$735/2位）
（已包括加一服務費）
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【第2位HK$10】「秋韻果漾」下午茶｜外賣
KKday 優惠: 星期一至五 HK$329/2 位，平均HK$164.5/位 （原價HK$638/2位）
星期五至日及公眾假期 HK$344/2 位，平均HK$172/位 （原價HK$668/2位）
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【65折】「秋韻果漾」下午茶｜外賣
KKday 優惠: 星期一至五 HK$415/2 位，平均HK$207.5/位 （原價HK$638/2位）
星期五至日及公眾假期 HK$435/2 位，平均HK$217.5/位 （原價HK$668/2位）
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優惠期 (預訂期) : 2024年10月8日15:00至10月14日23:59
用餐日期：2023年10月9日至11月17日（10月11日除外）
地址： 香港九龍紅磡灣紅鸞道38號一樓