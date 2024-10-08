嘉里酒店下午茶第2位$10 人均$164起歎日本水蜜桃/楓糖香橙芭菲 多款時令水果

天氣轉涼，漸有秋意，香港嘉里酒店大堂茶座於這個秋季推出「秋韻果漾」下午茶，以多款秋季時令食材及水果入饌。今日(8號)下午3點KKday更推出第二位$10優惠，同行第二位只需$10，人均低至$164.5，即可歎日本水蜜桃、柚子蝦多士和楓糖香橙芭菲等精緻美點，堂食及外賣同樣都有優惠，即睇內文了解詳請。

「秋韻果漾」下午茶，以無花果、香梨、肉桂和血橙等秋季時令食材精心製作出一系列鹹甜美點。這些色彩絢爛的下午茶美點優雅地盛載於精緻的木盒中，完美呼應秋日主題，造型相當吸睛，令人賞心悅目。

重點推介有日本水蜜桃，果肉甜美多汁，經過精心挑選和處理，每一口都具天然香氣，柔軟口感讓人回味無窮。不可錯過鹹點有鵝肝泡芙，鵝肝的濃郁香氣與泡芙的輕盈完美結合，口感豐富且層次分明。柚子蝦多士，將蝦仁與清新的柚子完美結合，搭配酥脆的多士，非常開胃。

甜點方面，必試楓糖香橙芭菲，以充氣濃郁香氣的血橙為基底，搭配香甜楓糖雪糕，口感細膩，甜而不膩。每一口都充滿秋天味道，絕對難以忘懷。

【第 2 位 HK$10 】「秋韻果漾」下午茶｜堂食

KKday 優惠: 星期一至五 HK$393/2 位，平均HK$196.5/位 （原價HK$702/2位）