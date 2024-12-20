四季菊日本餐廳 節慶日式美饌優惠 $680歎吞拿魚腩刺身活蝦天婦羅白甘鯛

佳節將至，享負盛名的四季菊日本餐廳，展開和風味覺之旅！四季菊日本餐廳堅持選用時令食材，用料講究，於聖誕及除夕特別推出一系列日式料理菜單，位於帝苑酒店的四季菊日本餐廳推介菜式包括有吞拿魚腩刺身、本地活蝦天婦羅及白甘鯛配自家製鰹魚汁鐵板燒等，每位由$680起。而位於香港國際金融中心商場內的四季菊日本餐廳，推介菜式包括鱈魚白子清酒煮配和風酸汁、宮崎牛柳鐵板燒及宮崎和牛壽喜燒配日本洋蔥溫泉蛋等，每位由$880起，除了美饌更擁有一覽無遺的維港景緻，於一遍璀璨聖誕燈飾背景襯托下，與親友共慶佳節。
四季菊日本餐廳 (帝苑酒店)
12月24日
平安夜午餐 中午12時至下午3時 每位$780
平安夜晚餐 ★ 晚上6時至11時 每位$1,680
12月25日
聖誕日午餐 中午12時至下午3時 每位$680
12月31日
大除夕晚餐 ★ 晚上7時至凌晨12時 每位$1,780
1月1日
元旦午餐 中午12時至下午3時 每位$820
四季菊日本餐廳 (香港國際金融中心商場)
12月24日
平安夜晚餐 ★ 晚上6時至10時30分 每位$1,880
12月25日
聖誕日午餐 上午11時30分至下午3時 每位$880
聖誕日晚餐 ★ 晚上6時至10時30分 每位$1,980
12月31日
大除夕晚餐 ★ 晚上6時至12時 每位$1,980
1月1日
元旦午餐 上午11時30分至下午3時 每位$1,080
★ 需預先購票
四季菊日本餐廳
（帝苑酒店）九龍尖沙咀東部麼地道69號帝苑酒店1樓
2733 2933
（IFC商場）香港中環金融街8號國際金融中心商場4樓
2805 0600