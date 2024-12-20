四季菊日本餐廳 節慶日式美饌優惠 $680歎吞拿魚腩刺身活蝦天婦羅白甘鯛

佳節將至，享負盛名的四季菊日本餐廳，展開和風味覺之旅！四季菊日本餐廳堅持選用時令食材，用料講究，於聖誕及除夕特別推出一系列日式料理菜單，位於帝苑酒店的四季菊日本餐廳推介菜式包括有吞拿魚腩刺身、本地活蝦天婦羅及白甘鯛配自家製鰹魚汁鐵板燒等，每位由$680起。而位於香港國際金融中心商場內的四季菊日本餐廳，推介菜式包括鱈魚白子清酒煮配和風酸汁、宮崎牛柳鐵板燒及宮崎和牛壽喜燒配日本洋蔥溫泉蛋等，每位由$880起，除了美饌更擁有一覽無遺的維港景緻，於一遍璀璨聖誕燈飾背景襯托下，與親友共慶佳節。