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2024-12-20 11:00:06

四季菊日本餐廳 節慶日式美饌優惠 $680歎吞拿魚腩刺身活蝦天婦羅白甘鯛

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四季菊日本餐廳 節慶日式美饌優惠 $680歎吞拿魚腩刺身活蝦天婦羅白甘鯛

四季菊日本餐廳 節慶日式美饌優惠 $680歎吞拿魚腩刺身活蝦天婦羅白甘鯛

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佳節將至，享負盛名的四季菊日本餐廳，展開和風味覺之旅！四季菊日本餐廳堅持選用時令食材，用料講究，於聖誕及除夕特別推出一系列日式料理菜單，位於帝苑酒店的四季菊日本餐廳推介菜式包括有吞拿魚腩刺身、本地活蝦天婦羅及白甘鯛配自家製鰹魚汁鐵板燒等，每位由$680起。而位於香港國際金融中心商場內的四季菊日本餐廳，推介菜式包括鱈魚白子清酒煮配和風酸汁、宮崎牛柳鐵板燒及宮崎和牛壽喜燒配日本洋蔥溫泉蛋等，每位由$880起，除了美饌更擁有一覽無遺的維港景緻，於一遍璀璨聖誕燈飾背景襯托下，與親友共慶佳節。

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本地活蝦天婦羅 吞會魚腩 宮崎牛柳鐵板燒 宮崎和牛壽喜燒配日本洋蔥溫泉蛋 龍蝦鐵板燒

四季菊日本餐廳 (帝苑酒店)

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平安夜午餐  中午12時至下午3時  每位$780

平安夜晚餐 ★  晚上6時至11時  每位$1,680

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聖誕日午餐  中午12時至下午3時  每位$680

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大除夕晚餐 ★  晚上7時至凌晨12時  每位$1,780

11

元旦午餐  中午12時至下午3時  每位$820

 

四季菊日本餐廳 (香港國際金融中心商場)

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平安夜晚餐 ★  晚上6時至1030分  每位$1,880

1225

聖誕日午餐  上午1130分至下午3時  每位$880

聖誕日晚餐 ★  晚上6時至1030分  每位$1,980

1231

大除夕晚餐 ★  晚上6時至12時  每位$1,980

11

元旦午餐  上午1130分至下午3時  每位$1,080

需預先購票


四季菊日本餐廳

（帝苑酒店）九龍尖沙咀東部麼地道69號帝苑酒店1

2733 2933

IFC商場）香港中環金融街8號國際金融中心商場4

2805 0600

網上商店購票

帝苑酒店四季菊日本餐廳 國際金融中心商場四季菊日本餐廳

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