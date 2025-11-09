秋高氣爽，最適合出發行山！昂坪360特別推出「昂坪行山探索遊」活動，鼓勵遊客深入探索鳳凰山一帶的自然風光。全新網頁應用程式同步登場，只要沿途掃碼打卡，即可收集電子印章換取精美禮物，即睇詳情！

昂坪行山探索遊 推動四山旅遊

是次「昂坪行山探索遊」活動，配合政府「四山」旅遊推廣，當中「四山」旅遊包括太平山、鳳凰山、西貢海及大帽山，四山的行山徑路線較短，亦容易上手，新手亦可以完成。而今次活動，則精選「四山」之一的鳳凰山所涵蓋的4條適合不同體能的行山徑，作為昂坪360纜車旅程之延伸郊野景點。4條路線起點均位於昂坪市集附近，分別是：