秋高氣爽，最適合出發行山！昂坪360特別推出「昂坪行山探索遊」活動，鼓勵遊客深入探索鳳凰山一帶的自然風光。全新網頁應用程式同步登場，只要沿途掃碼打卡，即可收集電子印章換取精美禮物，即睇詳情！
昂坪行山探索遊 推動四山旅遊
是次「昂坪行山探索遊」活動，配合政府「四山」旅遊推廣，當中「四山」旅遊包括太平山、鳳凰山、西貢海及大帽山，四山的行山徑路線較短，亦容易上手，新手亦可以完成。而今次活動，則精選「四山」之一的鳳凰山所涵蓋的4條適合不同體能的行山徑，作為昂坪360纜車旅程之延伸郊野景點。4條路線起點均位於昂坪市集附近，分別是：
- 昂坪觀景台：全長僅350米，最短易行，沿途可近距離欣賞天壇大佛壯麗景致。
- 彌勒山郊遊徑：中級難度，適合家庭同樂。
- 昂坪棧道：輕鬆漫步，盡覽周邊綠意。
- 昂坪自然步道(鳳凰山段)：全長5.2公里，單程約4小時，難度最高，可挑戰香港第二高峰，登頂後俯瞰石壁水塘美景，並回望「心經簡林」木柱群。
打卡儲電子印章憑門票可換禮物
遊客只需免費註冊「昂坪行山探索遊」網頁應用程式，沿山徑指定位置掃描QR碼，即可收集電子印章。集齊指定數量印章，並出示即日纜車門票或有效360全年通，即可換領豐富獎品，包括：「昂坪行山探索遊」獎牌、National Geographic Apparel漁夫帽及斜孭袋、DECORTÉ集錦套盒等禮品。