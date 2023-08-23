四川三星堆｜三星堆博物館開幕 西九故宮博物館辦「凝視三星堆」展覽

四川三星堆遺址被譽為「20世紀人類最重大考古發現之一」，所發掘的文物距離現今至少三千年以上，自從2022年有新的文物出土後，三星堆博物館新館亦在今年正式開幕。香港故宮文化博物館將由2023 年 9 月 27 日至 2024 年 1 月 8 日，與四川省文博機構合辦「凝視三星堆──四川考古新發現」特別展覽，合共120件展品將會到港展出，其中一半為近年最新出土，有23 件更為國家一級文物，讓香港市民大眾可以近距離欣賞到中國的文化瑰寶。

三星堆博物館新館為世界級頂尖博物館，新館歷時16個月建成，由中國建築西南設計研究院總建築師劉藝擔任總設計師的重要角色，設計取意「堆列三星，古蜀之眼」，建築面積約5.44萬平方米，是世界級的頂尖博物館，有近1500件文物在今年七月正式亮相。新館展廳總共分成三個部分，分別為「世紀逐夢」、「巍然王都」以及「天地人神」，各個展廳再細分為多個單元，從多角度展示中國在考古學上作出的貢獻和文物發掘的成果。新館裡面有多件國寶級文物，其中「青銅大立人像」更是鎮館之寶，在1986年發掘出土是同時期全世界最大的一座青銅立人像，銅像連同底座高達2.62米，重約180公斤，除了面部造形獨特，背後「龍袍」充滿圖紋細節外，銅像雙手呈虛握狀亦是一大亮點，到底手握甚麼呢？多年來有不少學者都為此作出研究。另外「通天神樹」亦是國家一級文物，由大型銅神樹由底座、樹和龍三部分組成，採用分段鑄造法鑄造，高3.96米，神樹結構複雜，多個部位各有意象，是全中國青銅文物之中體積最大的一件。

香港故宮文化博物館合辦「凝視三星堆」展覽

如果未有機會親自到四川三星堆博物館，由今年九月底起香港故宮文化博物館將舉辦「凝視三星堆──四川考古新發現」特別展覽，為期約兩個月，在中秋節及國慶節期間亦可到現場一探文物風采。展覽將聚焦以三星堆遺址為代表的四川地區考古新發現，展出 120 件距今2,600 至 4,500 年的青銅器、玉器、金器及陶器等珍貴文物。120 件展品中近半數為 2020 至2022 年間三星堆遺址最新發掘的重要文物，部分更是首次在四川省外展出，當中更有 23 件為國家一級文物，包括由四川廣漢三星堆博物館借出、於 1986 年出土的一批青銅器，有戴金面罩人頭像、縱目面具、獸首冠人像、大口尊及二號神樹底座等。四川三星堆博物館新館在內地反應熱烈，是次文物展覽機會難逢，如果想先睹為快，記得留意門票開售日期，提早購買門票。

「凝視三星堆──四川考古新發現」特別展覽

地點：香港故宮文化博物館的 8 號展廳

日期：2023 年 9 月 27 日至 2024 年 1 月 8 日

票價：成人門票票價為港幣 150 元、特惠門票*票價為港幣 75 元

發售詳情：

公眾可由 2023 年 9 月 1 日開始經博物館網站、西九文化區網站或手機應用程式、「購票通」網上購票平台，以及博物館的票務夥伴香港中國旅行社、飛豬旅行、KKday、Klook 及攜程旅行的網上平台購買。