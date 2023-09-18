四川旅遊｜四川拜訪蘇東坡故居 眉山三蘇祠博物館 耗資9000萬元保育

中國四川省眉市山看似跟香港相差萬里路，但原來眉山市是北宋著名文學家蘇洵、蘇軾、蘇轍三父子的故鄉，當地更將三人的故居進行保育，並建立全國重點文物保護單位眉山三蘇祠博物館，國家主席習近平去年6月在四川考察時亦曾到訪三蘇祠。館內收藏大批文物文獻，包括有明代陳淳草書《前赤壁賦》、清代何紹基書《東坡詞》等等，並有展板陳列出三蘇生平，相信從小就對他們詩詞琅琅上口的香港人來到現場定必倍感親切！



文：heidi

攝影：林俊源

鳴謝：眉山三蘇祠博物館

北宋文豪故居 耗資9000萬元保育 三蘇祠博物館本為蘇洵、蘇軾、蘇轍三人的故居，自北宋時代起千多年來經歷多次改建，先在元代被改成祠廟，明代毀於兵燹，後來在清朝再被原址重建。時間一轉來到21世紀，三蘇祠在2006年被公布為第六批全國重點文物保護單位，後來因2013年蘆山大地震建築嚴重受損，中國政府則耗資9000萬元維修，直至2016年4月才正式重開。三蘇祠博物館面積有近65000平方米，如同九個國際標準足球場大小，並可細分成逾40個區域，例如多個亭台樓閣、東坡書院、東坡雕像等，佔地之廣盡顯北宋三蘇的文化底蘊。除了歷史源遠流長，三蘇祠原有的建築群亦教人津津樂道，這裡按清代三進四合院風格建造，主要由前廳、饗殿、啟賢堂、來鳳軒、東西廂房等構成，三面環水，坐北朝南，融合獨特的西蜀園林風景，讓遊人彷彿穿越千年回到北宋。