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生活
2023-09-18 13:41:40

四川旅遊｜四川拜訪蘇東坡故居 眉山三蘇祠博物館 耗資9000萬元保育

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四川旅遊｜四川拜訪蘇東坡故居 眉山三蘇祠博物館 耗資9000萬元保育

四川旅遊｜四川拜訪蘇東坡故居 眉山三蘇祠博物館 耗資9000萬元保育

中國四川省眉市山看似跟香港相差萬里路，但原來眉山市是北宋著名文學家蘇洵、蘇軾、蘇轍三父子的故鄉，當地更將三人的故居進行保育，並建立全國重點文物保護單位眉山三蘇祠博物館，國家主席習近平去年6月在四川考察時亦曾到訪三蘇祠。館內收藏大批文物文獻，包括有明代陳淳草書《前赤壁賦》、清代何紹基書《東坡詞》等等，並有展板陳列出三蘇生平，相信從小就對他們詩詞琅琅上口的香港人來到現場定必倍感親切！

文：heidi
攝影：林俊源
鳴謝：眉山三蘇祠博物館

眉山市是北宋著名文學家蘇洵、蘇軾、蘇轍三父子的故鄉 三蘇祠博物館面積有近65000平方米，如同九個國際標準足球場大小，並可細分成逾40個區域，例如多個亭台樓閣、東坡書院、東坡雕像等，佔地之廣盡顯北宋三蘇的文化底蘊。

北宋文豪故居 耗資9000萬元保育

三蘇祠博物館本為蘇洵、蘇軾、蘇轍三人的故居，自北宋時代起千多年來經歷多次改建，先在元代被改成祠廟，明代毀於兵燹，後來在清朝再被原址重建。時間一轉來到21世紀，三蘇祠在2006年被公布為第六批全國重點文物保護單位，後來因2013年蘆山大地震建築嚴重受損，中國政府則耗資9000萬元維修，直至2016年4月才正式重開。三蘇祠博物館面積有近65000平方米，如同九個國際標準足球場大小，並可細分成逾40個區域，例如多個亭台樓閣、東坡書院、東坡雕像等，佔地之廣盡顯北宋三蘇的文化底蘊。除了歷史源遠流長，三蘇祠原有的建築群亦教人津津樂道，這裡按清代三進四合院風格建造，主要由前廳、饗殿、啟賢堂、來鳳軒、東西廂房等構成，三面環水，坐北朝南，融合獨特的西蜀園林風景，讓遊人彷彿穿越千年回到北宋。

而東西廂房外建有荷花池塘

蘇宅千年古井 荷花池塘風姿綽約

三蘇祠博物館在修復保育期間，在蘇軾當年讀書處意外發現一口千年古井，據歷史記載古井為蘇宅一家生活所使用，是館內的三蘇遺跡，導賞員表示當地不少考生試前都會專程來訪，用井水洗手，濡染靈氣，祈願考試順利。而東西廂房外建有荷花池塘，蘇軾詩詞中多次寫下荷花光影，如《浣溪沙·荷花》、《夜泛西湖五絕》等，八月盛夏來訪三蘇祠時，荷花池中一片翠綠景緻，花開得茂盛，瞬間暑氣全消。參觀完三蘇故居，不妨來到消寒館中歎茶，招牌貨有東坡香茗和東坡飄雪，茶味香醇，遊客更可參加泡茶體驗，襯托環境氣氛也是寫意。

眉山三蘇祠博物館
地址：眉山市東坡區紗縠行南段72號

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