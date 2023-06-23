四川旅遊｜麗思卡爾頓隱世酒店進駐九寨溝 坐擁87間單棟別墅 沉浸式感受自然風光

中國地大物博，不少人都喜歡到國內探索天然秘景，感受壯麗優美的自然風光。麗思卡爾頓隱世酒店近日正式進駐中國四川省的九寨溝風景名勝區，並以「日賽谷」為名，致力於打造別具一格的沉浸式體驗，讓賓客領略自然風光及藏族文化。

四川日賽谷麗思卡爾頓隱世酒店

九寨溝風景名勝區以壯麗優美的自然風光而聞名遐邇，佔地 72,000 公頃，四周被巍峨高山、湖泊及瀑布群圍繞，並被聯合國教科文組織評定為世界遺產及世界生物圈保護區。日賽谷麗思卡爾頓隱世酒店擁有 87 間私密單棟別墅，賓客可於此欣賞白雪蓋頂的岷山山脈、遼闊森林和古樸的藏族村莊。酒店外觀建築由 WATG 設計打造，採用了當地建築材料並按照傳統建築結構打造而成，向四周自然環境及藏族文化致敬。酒店以森林綠、祖母綠及冰藍色為主色調，與九寨溝五彩斑斕的湖泊及層層疊疊的瀑布互相輝映。同時，在酒店內亦展出一系列藏族手工藝品，以歌頌本土村落的傳統文化及藏族風情。