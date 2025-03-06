回南天怎麼辦？木製/布藝等5種材質家具防霉貼士 邊種最易發毛？

回南天｜潮濕大軍殺到！ 盤點5種不同材質家具防霉貼士 邊種最易發毛？

回南天除了需要解決窗戶、牆身及地板上的濕氣外，傢俬上的濕氣亦不容忽視，而木製/布藝等不同質地的傢俬就有不同的防潮方法，以下就盤點了5種不同質地傢俬相對的防潮防霉貼士，輕鬆應對潮濕天氣！

傢俬防潮｜布藝傢俬 布梳化、咕𠱸、寢具等布藝傢俬屬於最容易受潮及發霉的傢俬，而受潮後的傢俬特別容易沾染細菌，輕則出現退色或變色的情況，重則會發霉，令傢俬內外都佈滿黴菌，最終只可靠更換傢俬收場。因此建議在天氣開始變得潮濕前便做好防潮的準備，除了應定期清洗及晾曬如梳化套、咕𠱸套等傢俬的表面外，還要在內部放入防潮或乾燥劑，最好在附近亦擺放防潮用品，從內到外防止傢俬受潮。

傢俬防潮｜木製傢俬 雖然木製傢俬的滲透時間較布藝傢俬慢，但天氣潮濕時所帶來的濕氣、水珠等水份都應盡快使用乾毛巾去除，再使用抽濕機或冷氣機的吸濕功能，以防滲透在內部後加速受潮。同時可以在擦拭乾淨後，使用專用的保護蠟或清潔劑清潔以達到防潮效果。而針對書櫃、衣櫃等木製傢俬的內部，建議可以擺放竹炭包、防潮珠等乾燥劑進行吸濕處理，天氣特別潮濕時更需要確認內部的濕氣狀況，盡早處理內部濕氣，解決霉菌出現的根源。

傢俬防潮｜藤藝傢俬 有些家庭因其涼快感而喜歡使用藤藝傢俬，但藤藝傢俬的打理方法卻是最為複雜，除了需注意傢俬縫隙容易佈滿塵埃或因受潮而滋生黴菌，還需擔心其因過分乾燥而出現變形或斷裂的狀況，因此日常打理不但要先用濕和乾布先後擦拭，還要做好通風工作，最好隔日清潔一次，以防止縫隙中出現積垢問題。

傢俬防潮｜皮質傢俬 雖然皮質傢俬比較容易打理及清潔，相較於布藝、藤藝或木製傢俬較少出現因潮濕而導致內部發霉的情況，但表面仍然會有機會受潮，因此建議在天氣潮濕的時候，先使用濕布除塵，再用乾布去除表面的霧氣或水份，最後再在表面使用皮質傢俬專用的保護油來防潮防霉及軟化皮質。有需要的話還可以在傢俬附近擺放乾燥劑或防潮珠，以增加防潮效果。

傢俬防潮｜金屬傢俬 不少人家中的置物架、鏡子、抽屜等傢俬都使用金屬材質，不但容易組裝，而且亦比較堅固，但在潮濕的環境下卻容易出現生鏽、腐蝕等問題，最終影響其堅固程度。建議除了在日常做好除塵及清潔的保養外，潮濕時亦需要多用乾布擦拭，盡量讓其表面不要有任何水份，這樣才可以防止金屬傢俬受潮。