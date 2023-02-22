回南天抽濕機｜Philips2合1抽濕機 抽濕乾衣同時淨化空氣

踏入2月尾，「回南天」日子重臨，不單衣服難以乾透，更會令細菌滋生、產生霉臭味，嚴重時牆身更「滴汗」發霉，長遠影響健康。這時候絕對要有抽濕機傍身，Philips的2合1抗敏空氣淨化抽濕機DE5205/39，有抽濕、乾衣，以及去除細菌霉菌的功能。早前消委會評測中，不單獲得4星高分，更有一級能源標籤，抽濕同時可以慳電慳錢。 這款2合1抗敏空氣淨化抽濕機，備有自動抽濕、連續抽濕、乾衣模式及獨立空氣淨化4種模式。「乾衣模式」可迅速乾衣，杜絕因室內乾衣而滋生的霉菌及污染物，配合多角度送風設計，能迅速除濕。

自行調節濕度 確保家居乾爽 除了要乾衣，家居空氣都同樣要「乾」、「淨」。抽濕機內置濕度及微粒雙感測器，可即時顯示濕度及室內空氣質素，每日抽濕量高達25公升(水箱容量4公升)。濕度調節選項介乎40%至80%，迎合不同用家的舒爽要求，同時也能減低霉菌繁殖的機會，確保家居乾爽。 可獨立用作空氣清新機 不過乾爽並不足夠，因為空氣內的懸浮微粒可能會引起敏感。抽濕機的空氣淨化功能等同於獨立空氣清新機，可獨立使用，過濾細小至20納米的極細懸浮微粒、霉菌和99.9%細菌和病毒及PM2.5等致敏原潔，並迅速於11分鐘內淨化200平方米的空間，令環境乾爽又清新。

一級能濕標籤認證 節省用電量 抽濕機一般要連續運行數小時甚至十多小時，耗電量都是用家關心的問題，抽濕機達一級能源標籤認證，而且可根據空氣狀況自動調節風速，省去無謂的用電量。抽濕機早前獲得消委會點名好評，獲得4星高分，指其「能源效率不俗，除顆粒物速度較快。」

Philips 2合1抗敏空氣淨化抽濕機DE5205/39 $4,888