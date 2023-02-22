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2023-02-22 11:30:00

回南天抽濕機｜Philips2合1抽濕機 抽濕乾衣同時淨化空氣

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回南天抽濕機｜Philips2合1抽濕機 抽濕乾衣同時淨化空氣

回南天抽濕機｜Philips2合1抽濕機 抽濕乾衣同時淨化空氣

踏入2月尾，「回南天」日子重臨，不單衣服難以乾透，更會令細菌滋生、產生霉臭味，嚴重時牆身更「滴汗」發霉，長遠影響健康。這時候絕對要有抽濕機傍身，Philips21抗敏空氣淨化抽濕機DE5205/39，有抽濕、乾衣，以及去除細菌霉菌的功能。早前消委會評測中，不單獲得4星高分，更有一級能源標籤，抽濕同時可以慳電慳錢。

這款21抗敏空氣淨化抽濕機，備有自動抽濕、連續抽濕、乾衣模式及獨立空氣淨化4種模式。「乾衣模式」可迅速乾衣，杜絕因室內乾衣而滋生的霉菌及污染物，配合多角度送風設計，能迅速除濕。

自行調節濕度 確保家居乾爽

除了要乾衣，家居空氣都同樣要「乾」、「淨」。抽濕機內置濕度及微粒雙感測器，可即時顯示濕度及室內空氣質素，每日抽濕量高達25公升(水箱容量4公升)。濕度調節選項介乎40%80%，迎合不同用家的舒爽要求，同時也能減低霉菌繁殖的機會，確保家居乾爽。

可獨立用作空氣清新機

不過乾爽並不足夠，因為空氣內的懸浮微粒可能會引起敏感。抽濕機的空氣淨化功能等同於獨立空氣清新機，可獨立使用，過濾細小至20納米的極細懸浮微粒、霉菌和99.9%細菌和病毒及PM2.5等致敏原潔，並迅速於11分鐘內淨化200平方米的空間，令環境乾爽又清新。

機身備有空氣質素感應器，以不同顏色代表實時顯示空氣質素狀況，藍色為空氣質素優良，紅色為欠佳。 抽濕機內置濕度及微粒雙感測器，可即時顯示濕度及室內空氣質素。 抽濕機備有濾網更換提示，提示適時清潔前層濾網或HEPA濾網；而當水箱滿水時會發出提示，並自動關機以免水溢出。 採用VitaShield IPS微護盾空氣淨化系統，配備的43mm特厚Nano Protect S1 HEPA濾網，達到超強抑菌及除臭效果。

一級能濕標籤認證 節省用電量

抽濕機一般要連續運行數小時甚至十多小時，耗電量都是用家關心的問題，抽濕機達一級能源標籤認證，而且可根據空氣狀況自動調節風速，省去無謂的用電量。抽濕機早前獲得消委會點名好評，獲得4星高分，指其「能源效率不俗，除顆粒物速度較快。」

Philips 2合1抗敏空氣淨化抽濕機DE5205/39 $4,888

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抽濕機DE3203/30 內置芬香盒

如果你有強大的抽濕需求，Philips另一系列的空氣抽濕機DE3203/30提供高達30公升抽濕量，可於22分鐘內，將30立方米的房間的相對濕度，從屬於不健康水平的90%，降低至健康水平的60%。而且抽濕機更內置芬香盒，可將喜愛的香薰添加至芬香盒內慢慢散發於空氣中，只需23滴香薰油便足夠於白天或夜晚增添怡人香氣，抽濕同時營造芬芳家居生活。

百葉風口加快乾衣速度

抽濕機亦設有自動抽濕、連續抽濕及乾衣模式3種智能模式。使用乾衣模式時，透過可調校090度的百葉送風口大大增加氣流，讓乾燥空氣吹在濕衣物上，加快乾衣過程，避免細菌在半乾衣服上滋生。而自動模式中，設備將自動抽走多餘的濕氣，直至濕度達到50%的健康水平。如果想晚上抽濕，更可設定19小時定時關機時間，創造一個舒適環境，有助衣物晾乾。

抽濕機 DE3203/30的百葉送風口可調校0至90度，大大增加氣流。 Philips抽濕機 DE3203/30 $3,688
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