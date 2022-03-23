回南天｜屋企冇抽濕機點算？ 6種民間秘方幫助家中去濕 粗鹽去霧氣、蠟燭除霉

踏入春天，天氣開始變得潮濕，濕度更高達90-100%。再加上下雨，令牆身、窗甚至地板都佈滿水珠。然而不是每個人都有抽濕機，以下為大家整理6個不用抽濕機都可以輕鬆去濕的方法，當中大部分都是家中必備日常物品，不妨就趁天氣潮濕的時候實測一下！

吸濕方法｜舊報紙 不少香港人仍有看報紙的習慣，然而每次一看完就丟掉，未免太過浪費。大家可以嘗試重用看完的報紙，將它揉皺後鋪在需要吸濕的地芳，如衣櫃及抽屜底，更可以用來防蟲。下雨後鞋子變得濕漉漉，亦可以將報紙揉成團狀，再放在鞋子中間幫助吸濕。另外亦可將報紙貼在窗上，防止積聚水珠。

吸濕方法｜粗鹽 粗鹽除了用來煮食之外，原來都可以用來吸濕？只需要將粗鹽加入約40度的熱水然後拖地，即可洗走地上的濕氣。由於粗鹽裡含有氯化鎂和氯化鈣，有助於吸水，可加速水分揮發，有效預防室內潮濕發霉。

吸濕方法｜梳打粉 除此之外，梳打粉亦是其中一樣吸濕好物。只需要用小袋或空罐裝好梳打粉，然後再放入衣櫃及抽屜，同樣有吸濕的功能。另外在廁所排水口及馬桶，倒入經過稀釋梳打粉及白醋，亦可以有效洗走霉菌。

吸濕方法｜蠟燭 蠟燭除了用來裝飾家居之外，同樣有除霉功能。尤其是在室內點燃蠟燭，會令水氣無法積聚，大大減低室內濕度。此外，大家亦可以用淺色的蠟燭在浴室的縫隙處來回塗抹，以防止細縫吸收水氣而產生霉菌，以防萬一。

吸濕方法｜竹炭 竹炭被喻為天然的「吸濕大笨象」，坊間不少吸濕包都是使用了它們作原料。由於竹炭具有調節濕度的功能，大家可以用布袋或報紙包好，再將自家製防潮袋放入不同地方。