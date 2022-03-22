回南天｜春夏到來變潮濕？！盤點6個預防室內潮濕發霉方法 熱水加鹽拖地可降濕？

正值回南天，最近天氣都開始變得潮濕，相對濕度有時候更超過80%，亦經常有大霧的情況出現，因此需要特別留意室內潮濕問題。以下就為大家盤點6個預防室內潮濕發霉的方法，讓大家可以輕鬆解決春夏所帶來的潮濕問題。

回南天｜全屋：濕度計監察

當室內的濕度達到65%的時候，霉菌便會開始繁殖生長，而香港不少樓宇都沿近海旁，這些地區的氣候更是特別潮濕，濕度更有機會達到80％，因此等到霉菌出現時再來做防霉工作便太遲，建議若要做好居家防霉工作，可定時使用濕度計監察，當濕度較高的時候，便可以取出抽濕機輔助，減少潮濕發霉的機會。