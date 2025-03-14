回南天｜春天潮濕易惹關節痛 定期按摩等5招預防

踏入回南天，不少人都會出現關節痛的問題，除了年紀大身體退化外，還有機會與日常習慣有關，令關節不知不覺地磨蝕。以下就整理了5招預防關節痛症加重的方法，讓大家可以在回南天前盡早預防關節痛。

預防關節痛｜及時增減衣物

關節痛通常與關節入風受寒有關，因此平日一定需要做好保暖工作，根據天氣及時增加或減少衣物，特別是針對膝蓋、手踭等關節位更要額外保護，以免受到潮濕或寒冷的侵襲。同時應該盡量避免穿着短褲、短裙或破洞的牛仔褲等容易令關節位受寒的衣物，讓出現關節痛的機會減到最低。