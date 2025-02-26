回南天｜無抽濕機照除濕！鹽水拖地/點蠟燭等5個低成本居家防潮攻略

回南天｜無抽濕機照除濕！ 5個低成本居家防潮除濕攻略 鹽水拖地/點蠟燭

濕度過高的回南天令不少家庭都陷入潮濕不已的狀況，但並非每個家庭都備有抽濕機，即使有抽濕機亦並無法做到每個房間都有一部，因此還需要在家居內進行防潮除濕的工作。以下就教大家5個低成本的居家防潮除濕攻略，以最低成本渡過回南天！

低成本除濕｜緊閉門窗 室外濕度過高時，建議千萬不要打開門窗，朝南或東南方門窗更要關緊，以防濃厚的濕氣進入家中。如果家中過分侷促的話，可以選擇在濕度少於80%時開窗通風15分鐘左右，同時在窗邊預先放好乾燥劑，以助阻隔濕氣。

低成本除濕｜鹽水拖地 針對回南天造成的倒汗水，可以選擇使用鹽水來拖地，利用食鹽中的氯化物進行吸水作用，不但可以加速地板變乾及延長地板乾燥的時間，還可以幫助清潔消毒、防潮防霉。建議拖地的時候可以準備一桶約40度左右的溫水，再加入一大碗食鹽，待食鹽充分溶解後，放入地拖吸收鹽水拖地即可使用。

低成本除濕｜使用吸濕用品 除了抽濕機外，其實吸濕劑、防潮珠、乾燥包等吸濕用品都具有吸濕的作用，建議在回南天的時候按空間及需要在室內放置適量的吸濕用品，特別是衣櫃、書櫃等特別容易潮濕發霉的地方更要妥善除濕。

低成本除濕｜鋪報紙 回南天的時候，地板、桌面等地方都特別容易變得潮濕，輕則有起霧跡象，重則會形成水珠，這時便建議可以使用報紙進行吸濕，報紙不但有強勁的吸水能力，還具有防滑的功能，因此特別適合在地板上使用。不過注意報紙會有甩色的風險，不建議使用在白色的地板或桌面上，而鋪報紙時亦要注意在吸濕後便需撤走，以防讓報紙上的文字轉移在物件上。

低成本除濕｜點燃蠟燭 室內濕度過高的時候，可以選擇點燃蠟燭，讓水氣無法凝結，從而減低室內的濕度，讓室內的濕度回復正常水平。如果房間內已經開始出現霉味，則建議選用天然的香薰精油蠟燭，不但可以幫助除濕，還有去味的作用。