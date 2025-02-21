回南天│用橙皮/洗衣粉/舊報紙DIY吸濕包解決潮濕

近日回南天濕度高，天氣總是濕漉漉，春天潮濕令浴室、衣櫃、鞋櫃也散發出陣陣霉味，心情也不好。不想這樣？可以利用家中的日常小物如橙皮、洗衣粉、舊報紙，在家中自製吸濕包，放在發出霉味的地方，可吸濕之餘，更可消除霉味，慳家又環保。

橙皮帶香氣吸濕 先將橙皮切到一小片，然後曬乾或在微波爐加熱以抽乾水份，再把橙皮乾放入布袋，就做成天然又帶點香氣的吸濕包。但要注意的是：橙皮放一段時間會變軟，軟身後便需要更換。

洗衣粉做吸濕盒 洗衣粉除可用來清潔衣物之外，原來還有吸濕作用。先把洗衣粉放在盒內，然後蓋上紙巾，並用橡筋封口。之後把這個洗衣粉小盒放在衣櫃或浴室的潮濕位置，洗衣粉便會發揮吸濕作用。而吸濕後的洗衣粉會變成硬崩崩，這時不用將它棄置，可繼續作清洗衣物之用。

捲起舊報紙抽濕 很多人會儲起舊報紙，但有沒有人想過舊報紙也可吸濕？把舊報紙捲成一小條，然後攝於濕漉漉的牆邊、櫃邊，當它變得軟身時，就證明它起了吸濕效用。

曬乾茶葉可除臭 將用完的茶葉徹底在太陽下曬乾，然後把它放入紛布袋內，簡單幾個步驟，就完成具吸濕及除臭功能的吸濕包。不過，記得每三個月要更換一次茶葉才有功效。

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