回南天｜直立式晾衫架、乾衣機等5個室內晾衣法寶清爽渡過雨季

香港每當踏入春夏季，天氣開始變得不穩定，經常突然下雨，使不少人只好轉戰在室內晾衣。但在室內晾衣不但較難晾乾，還會令衣服產生令人討厭的霉味，令人感到煩惱。以下就為大家盤點直立式晾衫架、乾衣機等5個室內晾衣法寶，讓大家可以輕鬆應對，清爽渡過雨季！

室內晾衣除了比較佔家中位置外，最麻煩的是衣服會留有潮濕霉味，久久不能散去。而不少洗衣液品牌就專門為解決室內晾衫問題而推出室內晾衫專用的洗衣液，特別添加抗菌及除臭成分，徹底去除污垢、細菌和病毒外，還可防止衣服因室內晾乾而產生的異味，讓衣服可以保持清爽乾淨，在雨季時便不用再擔心衣物會產生潮濕霉味。

受天雨影響，不少人都會改在室內晾衣，但一般的摺疊式晾衣架位置有限，堆疊在一起會令衣服較難變乾，而且還會引起潮濕霉味，令人特別煩惱。而直立式室內晾衫架的容量較大，分上下層的直立式室內晾衫架能夠更多衣服之外，還能夠將衣物散開，在雨季只要配合抽濕機或暖風機等一起使用，便可以加快衣服乾透的速度。不過由於直立式晾衫架較為佔家中位置，因此未必每一個家庭都適合使用。

若果想更方便晾曬襪子、內衣褲等較細小的衣物，家中必定會添置連夾衣架，但並非每一款連夾衣架都有用。比起圓形的連夾衣架，建議購買方形的大容量連夾衣架，不但可以有效地晾曬更多衣物，而且可以有系統地將衣物分門別類，讓室內晾衣變得輕鬆。

雨季晾衣｜電熱晾衫架

如果家中位置不足，但又想加速雨季或平日晾衣的速度，不妨購買可摺疊的電熱晾衫架。電熱晾衫架在香港雖然不算流行，但其功效卻特別適合天氣經常潮濕的香港使用，不但有恆溫晾曬功能，而且可以加熱烘乾、除蟎等。

即使在雨天也只需要2小時就可以把衣物烘乾。而且一些需要平攤晾曬的大衣、羽絨服、枕頭等都可以在洗完後放在電熱晾衫架上，使用後摺疊起來亦不佔地方，特別推薦住在海旁的家庭使用。