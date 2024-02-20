回南天｜雨後+温差=室內極潮濕？！盤點5個潮濕問題解決法

最近一星期天氣反覆，造成室內都有潮濕問題，容易引起發霉的情況。以下就教大家室內5個地方潮濕問題的解決方法，最近天氣開始逐漸回暖，潮濕問題將會繼續加劇，在回南天前做好準備吧！ 潮濕解決法｜浴室 除了受天氣影響外，浴室的環境本來就比較容易受潮發霉，雖然一般都可靠抽氣扇幫助除濕，但若遇上回南天的天氣，潮濕問題便更嚴重。如果家中的抽氣扇不夠強勁，可在回南天剛開始時額外放上吸濕劑，由於浴室空間範圍較小和集中，吸濕劑的效率亦相對較高。

潮濕解決法｜牆壁／天花板 最近天氣寒冷，造成室內外溫差大，窗邊、牆壁等地方容易造成潮濕現象，特別是窗戶的倒汗水更會令天花板或附近牆壁有發霉的情況，因此建議趁着最近天氣仍未回暖，可先噴灑牆壁防霉劑，以抑制霉菌問題。如果牆壁已因最近的天氣而變得發霉的話，可以使用牆壁專用的除霉劑，或先用稀釋了的漂白水，沾在濕布上抹乾霉菌位置，再用乾毛巾印乾，最後使用防霉劑即可。

潮濕解決法｜衣櫃 家中最值得重視潮濕問題的地方便是衣櫃，由於衣櫃裏放滿衣物，如果發霉的話，衣物亦會受到影響，輕則令衣服佔有霉味，重則衣服亦會發霉，只好報銷。為防止衣櫃發霉，可以購買掛鉤式的防潮珠，將防潮珠掛在衣物旁邊。如果屬於抽屜式的衣櫃，則可在衣櫃底部放上一張報紙，再用墊子隔着，報紙有一定的防潮功能，可以吸附濕氣，防止衣物發霉，再放上防潮珠，則可令效果加倍。

潮濕解決法｜地板 回南天的時候天氣總是比較潮濕，再加上最近天氣寒冷，當天氣回暖時，温差大的問題會令潮濕問題加劇，就連地板都會滲出水珠，造成潮濕發霉的問題。建議除了在室內開抽濕機外，還可以用熱水加鹽拖地，加速水份揮發，而且平價實惠，值得一試。