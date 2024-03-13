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生活
2024-03-13 11:00:00

回南天｜Cottex備長炭濕氣防控孖寶 助你度過滋生細菌 仲有限時優惠 低至1折

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回南天｜Cottex備長炭濕氣防控孖寶 助你度過滋生細菌 仲有限時優惠 低至1折

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回南天帶來潮濕天氣，被舖、床笠同枕頭容易因為濕氣而滋生細菌，甚至發霉，嚴重影響家人健康。Cottex特設備長炭防潮孖寶，有除濕防潮、抗菌除臭功能，針對香港濕度爆錶天氣而設。「備長炭負離子鎖溫被」高效保暖同時殺菌及過濾有害化學物質，安定自律神經系統，促進血液循環和新陳代謝有效改善各種失眠情況；「備長炭太空枕」持續吸濕消臭，保持徹夜乾爽透氣，讓你享受安穩放鬆的深層睡眠。另外，Cottex於即日起至4月中旬進行「盤點大清貨」限時優惠，活動期間全線貨品瘋狂勁減，低至1折發售，購物滿$1000以上更送毛毯等產品！

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備長炭負離子鎖溫

備長炭能釋放遠紅外線，並迅速被人體吸收。滲入人體的遠紅外線會透過共鳴吸收，形成熱反應，使體溫上升及微細血管擴張，促進血液循環及新陳代謝，有助體內毒素直接透過皮膚和汗水一起排出體外。能過濾空氣，產生負離子，釋放有如森林芬多精的香氣，有助淨化及過濾空氣，達到除臭及消毒效果。更具有特強吸濕、散濕及透氣能力，有效保持清爽舒，適合一年四季使用

備長炭太空枕

添加備長炭能產生負離子釋放有如森林芬多精，有助淨化空 氣使空氣更清新、過濾有害化學物質。面層備長炭有利於吸濕消味作用，時刻保持乾爽透氣效果，加強透氣防止悶熱。更運用美國太空總署科技製成及採用人體工學原理設計，自然感應體溫及重量，調節最理想的頭頸承托高度，有效承托頭 部頸椎，配合睡姿睡得舒適又貼服，讓你瞓到甜到入心

備長炭負離子鎖溫被 備長炭太空枕

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