回收舊手機殼變藝術品 CASETiFY辦Re/CASETiFY限定展出

要環保永續發展，除了將舊有物料回收重用，仲要識得add value。CASETiFY最近透過自家的 Re/CASETiFY 回收計劃與世界各地的藝術家合作，創作出多個環保永續的藝術品，將舊的手機殼重新利用。現在這些作品已經在香港 CASETiFY的旗艦店和其他分店展出，並提供回收箱，讓大家把舊殼變成藝術品。

《In a Loop》由本地的創意三人組Brainrental製作。他們使用了超過10,000個 CASETiFY回收的手機殼，創作出一個環保的藝術品。Brainrental 擅長用不同形式的藝術打破傳統思維，今次則通過他們創作的代表性人物BRIAN帶大家進入Re/CASETiFY 的環保宇宙，在K11 Musea CASETiFY STUDiO 展出。

以下是幾個藝術家和他們的作品：

《MA-MA-MIRROR》由 mafarnsimon與 CASETiFY 合作製作。他們收集了280個CASETiFY 回收的手機殼，製作出一個環保的藝術品，表達對可持續發展和保護地球的關注和反思。這件作品將在 Landmark CASETiFY STUDiO限定展出。

「Re/CASETiFY Couch」由紐約的 Crosby Studios 設計，使用了23,000個CASETiFY回收的手機殼，製作出一個時尚兼實用的「Re/CASETiFY Couch」。這個作品現在在 APM CASETiFY STUDiO 展出。

「 Re/CASETiFY Bag 」 由美國設計師兼表演藝術家 Nikolas Bentel 打造。「 Re/CASETiFY Bag 」融合了 Nikolas 對環保時尚的註釋，以 1000 多個回收手機殼製作意想不到的時尚與實用兼備的藝術品。

此外，CASETiFY 也在香港的各CASETiFY STUDiO分店放置了 Re/CASETiFY 回收箱，方便大家延續手機殼的生命。