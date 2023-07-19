回歸樂壇舉行專場演出 藍奕邦重返發源地藝穗會開騷

懂作曲製作，亦能自彈自唱的藍奕邦(Bong Bong)，自2014年推出個人第12張專輯《撫愛》後，久未有新作面世，近年多為新人作嫁裳的他，只為鄧小巧、顧定軒、陳柏宇、鄭欣宜及邱彥筒等創作歌曲作品。

門票有限 欲購從 速

Bong Bong今日於社交網站宣布，即將有個人新作推出，並於他首次個人專場的舉行場地中環藝穗會，舉行兩場《Snug in My Arms Live Tour 2023/24 in Hong Kong》演唱會。Bong Bong寫道：「識睇藍奕邦就當然睇細場，我係特意想，由我最熟悉嘅細場重頭再嚟過。門票非常有限，兩場rundown都會有出入，亦會有唔同朋友仔出現，祝大家好運！仲有，呢兩場香港站係小弟巡演嘅kickstarter，之後會唔會去到你附近，就要密切留意住喇。」