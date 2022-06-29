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2022-06-29 19:56:04

回歸25周年︱夏日限定企劃《仲夏．維港》 海濱兩岸6個海濱小天地

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HarbourChill海濱休閒站設有一個9米高的大型熱氣球裝置供大家打卡。

《仲夏．維港》是海濱事務委員會慶祝回歸的主題活動，特別找來Chocolate RainMessy Desk、菠蘿油妹妹及癲噹等多位本地知名設計師，替港島和荃灣六段海濱，換上期間限定的夏裝，讓大、小朋友今個夏日玩得不亦樂乎。

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由回收油桶加工做成的小鹿、斑馬及河馬等得意動物。

灣仔HarbourChill海濱休閒站 維港兒童自駕遊 水上運動及康樂主題區

灣仔渡輪碼頭旁的「HarbourChill海濱休閒站」，設有一個9米高的大型熱氣球裝置供大家打卡，遊人可沿巨型棋盤開始冒險。原有的臨時巴士總站，本月3日將變為首個兒童專用室外遊樂車專區「維港兒童自駕遊」，讓孩子在維港旁體驗「駕駛」的樂趣。寵物友善的灣仔水上活動及康樂主題區插畫家Messy Desk會以天馬行空手法把這空間變成充滿西部風情的小鎮還邀請Chocolate RainFatina一起探險。

此外，連接金鐘添馬和香港會議展覽中心的灣仔海濱長廊 (The Connector) 化身成城中沙灘市民可在此堆砌幼沙城堡在海風吹拂下欣賞維港美景。

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城中沙灘The Connector。

荃灣海濱長廊 癲噹主題嘉年華

著名卡通人物癲噹繼續在荃灣西海濱陪伴大家並舉行「Water Carnival by the Harbour」的水上嘉年華，與一眾fans互動。

卑路乍灣森林之舞海濱長廊

本地插畫家Messy Desk以森林之舞為主題重新粉飾卑路乍灣海濱長廊，布置可愛森林冒險遊樂設施(約6米高)，以及得意動物車仔，場內的多功能用途活動空間及欄杆等設施，換上充滿夏日熱帶風情的繽紛裝飾。

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「維港兒童自駕遊」期間限定試行3個月，未來計劃推出成人海濱賽車體驗活動。

炮台山東岸公園煙花匯演

ARTA Architects的建築師將轉瞬即逝的煙花實體化，變成花火主題藝術裝置，放於炮台山東岸公園供遊人參觀、打卡。

 

《仲夏維港》詳情

查詢：www.hfc.org.hk

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插畫家Messy Desk設計的冒險遊樂設施。

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