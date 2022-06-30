回歸25周年｜挪亞方舟推買1送1優惠 身份證號碼見「25」字即賞

為慶祝香港回歸25周年，香港挪亞方舟推出門票優惠，凡香港身份證號碼包含連續「25」兩個字，即享門票買1送1優惠；而其他人士也可享門票買2送1優惠。

買1送1門票優惠 (身份證號碼見「25」字即賞)：

．符合資格之人士，其香港身份證號碼必須包含「25」連續數字，例如A333325(2)、Z888882(5)，並須向香港挪亞方舟正門票務處職員及於進場時，出示有效之香港身份證明文件以供核對之用，如未能出示相關證明須即場補回差額。

．其中1位合資格之入場人士，凡購買乙張成人正價門票，即可獲贈乙張成人；或購買乙張特惠正價門票，即可獲贈乙張特惠門票。

．陪同進場之遊客無需符合以上指定條件，但需要偕同合資格之優惠門票持有人一同進場。

買2送1門票優惠 (其他人士)：

．其中兩位入場人士須購買成人正價門票，即可獲贈乙張成人或特惠門票。