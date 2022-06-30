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2022-06-30 15:30:00

回歸25周年｜挪亞方舟推買1送1優惠 身份證號碼見「25」字即賞

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回歸25周年｜挪亞方舟推買1送1優惠 身份證號碼見「25」字即賞

回歸25周年｜挪亞方舟推買1送1優惠 身份證號碼見「25」字即賞

為慶祝香港回歸25周年，香港挪亞方舟推出門票優惠，凡香港身份證號碼包含連續「25」兩個字，即享門票買11優惠；而其他人士也可享門票買21優惠。

 

11門票優惠 (身份證號碼見「25」字即賞)

．符合資格之人士，其香港身份證號碼必須包含「25」連續數字，例如A333325(2)Z888882(5)，並須向香港挪亞方舟正門票務處職員及於進場時，出示有效之香港身份證明文件以供核對之用，如未能出示相關證明須即場補回差額。

．其中1位合資格之入場人士，凡購買乙張成人正價門票，即可獲贈乙張成人；或購買乙張特惠正價門票，即可獲贈乙張特惠門票。

．陪同進場之遊客無需符合以上指定條件，但需要偕同合資格之優惠門票持有人一同進場。

21門票優惠 (其他人士)

．其中兩位入場人士須購買成人正價門票，即可獲贈乙張成人或特惠門票。

基本資料：

．成人門票正價為$198；特惠門票正價為$158 (適用於3歲至11歲小童、65歲或以上長者及由香港特區政府 - 勞工及福利局簽發的「殘疾人士登記證」持有者。)3歲以下幼童免費入場

．查詢熱線：3411 8888

．優惠期：由202271日至831

．售票方法：香港挪亞方舟網站www.noahsark.com.hk及正門票務處

 

熱選景點及活動：

飛凡小機師訓練營 (另需收費$100)

小朋友(511)可穿上型格制服，變身小小飛機師，踏上模擬駕駛艙，展開飛行體驗之旅，更可在導師親自教授下，學習不同航空領域知識。

飛凡小機師訓練營

飛凡小機師訓練營

空中奇遇索道(另需收費$50)

體驗極速穿梭的自由快感，在翺翔半空之際，既可飽覽馬灣海峽的壯觀景致，亦可藉此鍛鍊膽量。

*只適合7歲或以上及身高110厘米或以上之人士。參加者必須穿著運動褲及能穩固地包着腳掌、腳趾及腳跟的運動鞋 (請勿穿著裙子)

*逢周六、日及公眾假期舉行 (202279日除外)

空中奇遇索道

空中奇遇索道

小朋友放電首選——躍動天地 (巨型火箭滑梯及空中繩網)

在刺激好玩的户外遊樂設施中，小朋友(512)可挑戰以船及火箭為主題的童趣健樂園，從超高滑梯及空中繩網中攀爬滑下，考驗體能、膽量及協調感。

 

童趣飛馳樂

在綠林樹影的懷抱下，好動小朋友可腳踏不同自駕車，享受既刺激又安全的馳騁樂趣，盡情放電。

*兒童單車：適合711歲、身高110cm或以上懂穩定控制單車的小童；

*腳踏式高卡車：適合511歲、身高100cm或以上的小童

童趣飛馳樂 躍動天地
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