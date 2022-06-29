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2022-06-29 20:55:24

回歸25周年│準備撲飛 歐亞兩大電影節7月降臨

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準備撲飛 歐亞兩大電影節7月降臨

準備撲飛 歐亞兩大電影節7月降臨

受到一波又一波疫情影響，電影業可謂首當其衝，各大戲院就曾於今次第五波疫情下停業超過三個月！如今戲院重開，剛好一眾影迷趕得及欣賞兩大電影節，各位影迷準備好撲飛未？

13屆《歐洲電影節》  探討人權與尊嚴

由歐洲聯盟駐香港及澳門辦事處、各歐盟成員國及瑞士合作，與百老匯電影中心合辦，帶來18部從未在港正式上映、高水平歐洲得獎佳作種類相當廣泛，包括喜劇、驚慄、劇情片等等。除歐洲電影節外，今年歐洲聯盟駐香港及澳門辦事處亦透過與教育局旗下的「英語教師計劃」合辦Filmit短片創作比賽活動推廣電影。2021年，來自超過35間學校的180名學生參與了是次短片比賽，每場電影開始前，也會放映他們所製作的短片剪輯合集。

「新浪潮．新海岸：釜山國際電影節」強勢回歸  率先放映朴贊郁新作

香港藝術中心主辦的電影節，藉一系列韓國及香港電影放映、映後談、座談會、工作坊及大師班，展示長久以來港韓在電影業以至文化的相互影響。活動包括《一個字頭的誕生》、《餃子》、《饑渴誘罪》放映，以及壓軸活動「改編劇本大師班︰丁瑞慶與陳果」將一一回歸，大家更將率先欣賞到金棕櫚獎提名、更為朴贊郁贏得本年度康城最佳導演獎的精彩懸疑片《分手的決心》。在大師班活動中，香港獨立導演先鋒陳果與韓國著名編劇丁瑞慶，將於7175:15pm於香港藝術中心古天樂電影院越洋對談，傳授改編劇本的心得，分享他們對文學改編作品的獨特見解，並細談驚慄片類型吸引他們創作的原因，以及港韓兩地電影工業可互相借鑑之處。

歐洲電影節開幕電影《遺棄之地》 《爸媽又戀嚟》(Like a Cat on a Highway 2) 歐洲電影節《影迷不看鐵達尼》 「新浪潮．新海岸：釜山國際電影節」 《分手的決心》 《一輩子豬玀》 《饑渴誘罪》

《歐洲電影節》

日期：715日（五）至31日（日）

售票網址：https://www.cinema.com.hk/tc/movie/special/21ss

歐洲電影節2022網址：http://bit.ly/3xGTAf3

 

新浪潮．新海岸：釜山國際電影節

節目網頁︰https://hkac.org.hk/calendar_detail/?u=3-2UYoCLubI

網上購票︰https://www.popticket.hk/biff

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