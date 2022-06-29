回歸25周年│準備撲飛 歐亞兩大電影節7月降臨

受到一波又一波疫情影響，電影業可謂首當其衝，各大戲院就曾於今次第五波疫情下停業超過三個月！如今戲院重開，剛好一眾影迷趕得及欣賞兩大電影節，各位影迷準備好撲飛未？

第 1 3 屆《歐洲電影節》 探討人權與尊嚴

由歐洲聯盟駐香港及澳門辦事處、各歐盟成員國及瑞士合作，與百老匯電影中心合辦，帶來18部從未在港正式上映、高水平歐洲得獎佳作，種類相當廣泛，包括喜劇、驚慄、劇情片等等。除「歐洲電影節」外，今年歐洲聯盟駐香港及澳門辦事處亦透過與教育局旗下的「英語教師計劃」合辦Filmit短片創作比賽活動推廣電影。2021年，來自超過35間學校的180名學生參與了是次短片比賽，每場電影開始前，也會放映他們所製作的短片剪輯合集。

「新浪潮．新海岸：釜山國際電影節」強勢回歸 率先放映朴贊郁新作

由香港藝術中心主辦的電影節，藉一系列韓國及香港電影放映、映後談、座談會、工作坊及大師班，展示長久以來港韓在電影業以至文化的相互影響。活動包括《一個字頭的誕生》、《餃子》、《饑渴誘罪》放映，以及壓軸活動「改編劇本大師班︰丁瑞慶與陳果」將一一回歸，大家更將率先欣賞到金棕櫚獎提名、更為朴贊郁贏得本年度康城最佳導演獎的精彩懸疑片《分手的決心》。在大師班活動中，香港獨立導演先鋒陳果與韓國著名編劇丁瑞慶，將於7月17日5:15pm於香港藝術中心古天樂電影院越洋對談，傳授改編劇本的心得，分享他們對文學改編作品的獨特見解，並細談驚慄片類型吸引他們創作的原因，以及港韓兩地電影工業可互相借鑑之處。