回歸25周年│見識恐龍盛世化石標本──八大‧尋龍記

為慶祝香港特別行政區成立二十五周年，香港科學館7月8日起舉行大型恐龍展覽「香港賽馬會呈獻系列：八大‧尋龍記」，展出八組最具代表性、來自恐龍盛世的化石標本。載着恐龍化石和復原模型等展品的文物箱已運抵香港科學館，館方隨即開箱、安裝展品和進行布展工作。

七組化石骨架首次展出

​由於展品體積龐大，香港科學館特別擴闊展覽空間，劃出面積達二千平方米的展覽廳，展出八組來自德國、瑞士和荷蘭的博物館及機構的珍貴史前生物化石標本。其中五組包括三角龍、異特龍、西龍、梁龍和暴龍的骨架是以化石真品和重構骨骼組裝而成，其中一組骨架標本的完整度超過九成，非常獨特和罕有。棘龍和哈特茲哥翼龍為一比一復原骨架模型，其化石真品則置於展櫃內展示。精彩展品還包括整幅埋藏狀態的幼齡蜥腳類恐龍。除了暴龍外，其餘七組化石骨架均是首次於香港展出。

參觀者如身臨史前境況

「香港賽馬會呈獻系列：八大‧尋龍記」是繼2014年「香港賽馬會呈獻系列：巨龍傳奇」後又一大型恐龍展覽。香港科學館將以新穎的策展手法，披露古生物最新的科研成果，結合恐龍龐大的體形和多媒體投射技術，讓參觀者有如身臨其境，與恐龍會面，認識這些史前生物滅絕的真相，以及反思一下人類在面對全球暖化、極端天氣和物種減少等挑戰時，究竟怎樣作出適當的抉擇，以防止物種消失，讓大自然生生不息。