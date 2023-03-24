回顧香港天文台140年 打風落雨酷熱急降溫全賴有你提示

你試過打電話問天氣嗎？打過18503的朋友，請舉手。
在1990年代網絡世界尚未發達，我們每天出門前，只能夠看早上電視的天氣預告，直至1985年香港天文台設立18503天氣簡報，之後更有天文台科學主任主持電視天氣節目，令我們掌握更多天氣資訊。打風、落雨都有備無患，其實又有咩好怕呢？
文：當代中國
天文台台徽含太極兩儀概念 早期工作包括氣象觀測及報時
天有不測之風雲，在香港天文台成立之前，要知道天氣變化，談何容易。1879年，英國皇家學會提出在香港設立氣象觀測台的構思，加上當時香港的人口逐漸增加，若颱風襲港，預計造成的破壞情況受到社會廣泛關注。
香港天文台於1883年3月創立，至今剛好140年，第一任天文司（即天文台台長）為杜伯克博士（Dr. Doberck）。
天文台的藍白色台徽，你知道代表甚麼嗎？
它的構思其實是源自太極兩儀、陰陽調和的概念；藍色代表天空，白色代表颱風的螺旋雲帶，小方格代表雷達圖像上的像素（Pixel）；至於十字座標，就代表着天文台追求天氣預測準確的目標。
1884年，天文台開始進行定時氣象觀測，又設立熱帶氣旋警告系統，以通知離港船隻有關熱帶氣旋的位置和移動方向。同時，天文台又會採用颱風炮向香港居民發出熱帶氣旋帶來的烈風警告。
早前天文台的工作其實還包括地磁觀測、根據天文觀測報時等。
天文台早期會利用在尖沙咀警署的時間球成為報時信號，每天中午12時50分將時間球升至圍桿的頂部，待下午1時正投下。
這個報時信號由1885年運作至1907年，其後，由尖沙咀訊號山的新時間塔取而代之成為報時工具。
80年代天文台設「打電話問天氣」 市民「撥個輪」聽天氣資訊
天文台在百多年來，不斷擴展其運作模式和服務範圍，以配合社會的需際需要和市民期望。
1931年，本地風暴信號系統增加至十個信號，並首次以十號風球警告颶風的吹襲。1959年，在大老山設置首座風暴探測天氣雷達。1980年，天文台設置首套銫原子鐘報時系統，以達到最準確的時間測量和頻率標準。
1985年，「打電話問天氣」服務成立，從此，市民除了從電台、電視、報章等媒體知悉天氣預測外，更可以主動「撥個輪」打去18503收聽天氣資訊。
直至2005年，天文台推出全新「打電話問天氣」系統，1878200熱線取而代之，為市民提供廣東話、普通話或英語選擇，收聽各區最新天氣報告、本港地區天氣預報、華南海域天氣報告、船舶天氣預報、熱帶氣旋消息、各種天氣警告、香港標準時間、日出日落及潮汐漲退等資料。
此後，每次出門返工返學，或郊遊行山前，收聽天氣資訊，就可以做好出門準備了。實在相當貼心。
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天文台科學主任出鏡講天氣 網頁社交媒體增強與市民互動
1987年，天文台安排科學主任開始主持電視天氣節目，令到天氣資訊人性化，市民更容易接收當中的要點。
90年代，天文台先後設立網頁，以及社交媒體FB專頁及IG平台，又成立了「天文台之友」，加強與市民溝通，及提高市民對天氣服務的認識。
千鿋年代，2001年12月31日，隨着天文台位於長洲的最後一個信號站關閉，標誌着利用懸掛風球以目視方式傳遞風暴信息的時代終結。
2003年，天文台添置新的高空探測系統，令發放高空探測氣球的系統全面自動化，取代人手施放氣球。
天文台除了監測香港的氣象數據外，也與周邊地區保持緊密聯繫，並與世界各地的氣象部門接軌。
例如2005年與廣東省氣象局及澳門地球物理暨氣象局合作，建成閃電定位網絡，並推出閃電位置資訊服務。到2010年，寶珊地震站啟用，藉此加強對南海地震的監測。該站也成為全球地震台網的其中一員，為全球地震監測貢獻一份力量。
今年是天文台140周年，它不斷應用嶄新科技和擴大服務範圍，以保障香港市民的生命安全。尤其當今世界氣候急劇轉變中，全球變暖、極端反常天氣屢屢出現，透過香港天文台的先進氣象預測，讓天災對我們的影響得以減低。
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