回顧香港天文台140年 打風落雨酷熱急降溫全賴有你提示

天文台台徽含太極兩儀概念 早期工作包括氣象觀測及報時 天有不測之風雲，在香港天文台成立之前，要知道天氣變化，談何容易。1879年，英國皇家學會提出在香港設立氣象觀測台的構思，加上當時香港的人口逐漸增加，若颱風襲港，預計造成的破壞情況受到社會廣泛關注。 香港天文台於1883年3月創立，至今剛好140年，第一任天文司（即天文台台長）為杜伯克博士（Dr. Doberck）。 天文台的藍白色台徽，你知道代表甚麼嗎？ 它的構思其實是源自太極兩儀、陰陽調和的概念；藍色代表天空，白色代表颱風的螺旋雲帶，小方格代表雷達圖像上的像素（Pixel）；至於十字座標，就代表着天文台追求天氣預測準確的目標。

香港天文台的台徽，設計意念源自太極兩儀、陰陽調和的概念。台徽中兩個S字母，代表科學（Science）及服務（Service），是天文台「以科學為基礎，以服務為目的」（Service based on Science）的宗旨。（圖片來源：ShutterStock）

1884年，天文台開始進行定時氣象觀測，又設立熱帶氣旋警告系統，以通知離港船隻有關熱帶氣旋的位置和移動方向。同時，天文台又會採用颱風炮向香港居民發出熱帶氣旋帶來的烈風警告。 早前天文台的工作其實還包括地磁觀測、根據天文觀測報時等。 天文台早期會利用在尖沙咀警署的時間球成為報時信號，每天中午12時50分將時間球升至圍桿的頂部，待下午1時正投下。 這個報時信號由1885年運作至1907年，其後，由尖沙咀訊號山的新時間塔取而代之成為報時工具。