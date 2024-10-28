固力果新口味登場 11月一連兩周末大派3,000盒新品

固力果今個秋季，新出「Pocky士多啤梨牛奶餅乾條」、「Pocky牛奶朱古力餅乾條」及「Pocky香蕉布甸餅乾條」，包裝盒分別能看見可愛的「兔子」、「熊貓」和「獅子」悄皮現身，每枝餅乾條都充滿香醇鬆軟的甜滑滋味。品牌更將於下周起一連兩個周末遊走多個鬧市地區，包括銅鑼灣、尖沙咀及將軍澳的街頭之中，與大家大玩遊戲、免費派發3款全新口味的Pocky共3,000盒。

今個秋季推出的「Pocky士多啤梨牛奶餅乾條」，當打開包裝一陣香甜的士多啤梨味道瞬間撲鼻，外層包住濃厚的士多啤梨牛奶朱古力醬，牛奶濃郁的味道與清新的士多啤梨粒粒完美配合。而「Pocky牛奶朱古力餅乾條」瀰漫著甜蜜的牛奶香氣，品嚐之下絲絲奶香於口中綻放，朱古力的微苦與牛奶的甜美恰到好處地互相平衡。最後「Pocky香蕉布甸餅乾條」則帶來香脆的口感，餅乾條上充滿香蕉布甸朱古力醬，仿若品嚐可口甜滑的香蕉布甸，濃厚的口感瞬間在味蕾中爆發，帶來滿滿幸福感。