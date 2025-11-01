固力果11.11 Pocky & PRETZ Day 一連兩周末 玩遊戲送2000盒百力滋＋贏限定獎品

每年11月11日都是固力果百力滋的Pocky & PRETZ Day，今年品牌除了經典人氣的 Pocky 產品外，今年更特別推出 2 款百力滋新品「固力果百力滋香烤牛油味餅乾條」及「固力果雙層百力滋朱古力味餅乾條」，而在11月一連2個周末（11 月 8 至 9 日、15 至 16 日）更會在全港多個地區的超級市場與大家玩遊戲，送出Pocky 迷你行李箱、百力滋抱枕及大派2,000盒新品。

全新限定發售 2款百力滋新口味

全新限定推出的「固力果百力滋香烤牛油味餅乾條」，非油炸配方帶來輕盈零負擔的香脆口感，融入醇厚濃郁的新西蘭牛油，奶香四溢，每一口都是甜蜜幸福！全新全麥粉配方，讓你在享受美味之餘，輕鬆攝取膳食纖維，幫助維持腸道健康，絕對一試上癮！

而「固力果百力滋雙層朱古力味餅乾條」，鬆脆餅乾棒夾著巧克力醬，雙重滋味，開心加倍！而且同樣採用全新全麥粉配方，口感鬆化不黏牙，讓你在品味美食同時攝取膳食纖維，維持腸道健康，回味無窮！Pocky 多款經典風味連同百力滋兩款新品，已於各大超級市場、便利店及零售點有售。