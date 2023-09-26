國慶優惠｜太興集團10月連環賞 10品牌全日堂食7折/送$300電子優惠券

太興集團三重連環賞｜為與香港市民共同慶祝國慶，太興集團於10月推出多重優惠活動。頭炮優惠是10月1日國慶日舉行的「太興集團感謝日」，集團旗下10個品牌超過150家分店推出全日堂食7折優惠，而太興各分店更會在翌日（10月2日）晚市6時起延續7折堂食優惠。另外亦推出手機應用程式限時優惠賞及電子現金券優惠賞，以多項優惠回饋顧客支持。

太興集團10月連環賞 10品牌全日堂食7折/送$300電子優惠券

太興集團三重連環賞｜「太興集團感謝日」十大品牌全日堂食7折 太興集團將於10月1日國慶日當天舉行「太興集團感謝日」，優惠更推廣至旗下10個品牌，包括太興、敏華冰廳、茶木、亞參雞飯、靠得住、錦麗、稻埕飯店、點煲、餃子駅及瓊芳冰廳，超過150家分店，鼓勵港人多外出消費。而太興各分店更會在10月2日晚市6時起延續7折堂食優惠。

太興集團10月連環賞 10品牌全日堂食7折/送$300電子優惠券

太興集團三重連環賞｜「小火伴」手機應用程式限時優惠 太興集團的手機應用程式「小火伴」，集外賣自取、外送速遞及電子優惠券於一身。由10月2日至11月30日期間，只要成功登記小火伴手機應用程式，即送$300電子優惠券，並享受多款限時優惠，以最優惠的價錢品嚐各國美饌。

太興集團三重連環賞｜電子現金券買 $1,000 送 $150 另外，顧客於10月13日至10月22日，在「小火伴」手機應用程式上購買電子美食現金券，凡購買滿$1,000現金券，即可額外獲得價值$150的現金券，有別於以往推出的港式美食券，電子美食現金券除可於集團旗下的十大品牌超過150間分店堂食及外賣使用，更可用於「小火伴」手機應用程式外賣自取、外送速遞及網店購物時使用。為照顧顧客的不同需求，太興亦同步發售適用於三大品牌的實體美食現金券，在10月13日至22日於太興、靠得住粥麵小館及敏華冰廳分店正式發售。