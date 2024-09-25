國慶好去處2024｜煙花匯演/特別版幻彩詠香江/免費入馬場/消防局開放日

國慶好去處｜十一將至，今年適逢國慶75週年，除了傳統煙花匯演及幻彩詠香江外，各地區亦有不少的慶祝活動，例如國慶賽馬日、獅頭紮作展覽及紀律部隊開放日及大匯演等。今次為大家整合出全港十一國慶重點慶祝活動，一同感受普世歡騰的熱鬧國慶氣氛！ 國慶好去處2024｜國慶煙花匯演 2024年的國慶煙花匯演將於10月1日晚上9點在維多利亞港上空舉行，今次將首次加入無人機環節「暖場」，屆時維港上空會先有無人機表演，空中排成「75」及熊貓等圖案，時長約5分鐘。無人機表演後，隨即開始歷時約23分鐘、主題為「盛世煙花耀中華」的煙花匯演，由3艘躉船及6艘小浮船發放31,888枚煙花，共分為8幕，主題分別圍繞中國、國寶熊貓、獅子山精神及小數民族等。

如果想在最佳位置睇煙花，可以到海港城露天停車場觀賞，海港城由即日起可換領慈善入場券： 方法 1 – 消費換領「煙花匯演入場券」 於由即日起至30日期間，顧客只需換領「海港城X渣打信用卡簽賬獎賞」或在海港城同日電子消費滿 HK$2,000，即可獲得Klook優惠碼1個，以HK$30特別優惠價購買慈善入場券1張 (最多可買4張)。 方法 2 – 網上預訂「煙花匯演入場券」 於由即日起至30日期間，顧客於Klook專頁購買慈善入場券，即可享早鳥優惠（原價﹕每張HK$300；早鳥優惠後﹕每張HK$150）。於2024年10月1日當日購買則需付原價。

海港城露天停車場觀賞國慶煙花匯演 9月16日起可換領慈善入場券

國慶好去處2024｜國慶特別版「幻彩詠香江」 「幻彩詠香江」將於10月期間，升級為慶祝中華人民共和國成立75周年國慶特別版，增設更多射燈加強燈光效果，並於維港兩岸的大廈屏幕加入多款動態圖案及國慶祝賀語句，全長約10分鐘。部分參與匯演大廈將於10月26日加插樓頂煙火效果，照耀香港壯麗的天際線，提升國慶的喜慶氛圍。 國慶特別版「幻彩詠香江」 日期：2024年10月1至31日 時間：8pm

國慶好去處 2024 ｜國慶賽馬日 國慶賽馬日將於國慶日在沙田馬場舉行，屆時有總獎金達420萬港元的「國慶盃」，市民當日可免費進入馬場公眾席。現場更有一系列節目：開幕儀式由國家男高音歌唱家張英席現場獻唱，本地武術精英徐俊傑則與年輕粵劇武打演員，在著名敲擊樂團《激鼓》的澎湃鼓樂下，以震撼人心的節奏和動作，推高熾熱氣氛。全日賽事期間更有一眾「中年好聲音」歌手李佳、羅啟豪、顏米羔及陳俞霏在公眾席鄰近「好賞食」的地面投注大堂舞台上接力獻唱。入場人士可漫遊馬場內多個藝術打卡位、以75折優惠品嚐美食（只限於指定場畔飲食外賣櫃位發售之美食）及選購指定禮品。旅客更可免費參加指定VR，從化馬場虛擬遊了解馬場設施及模擬騎師訓練體驗。 國慶賽馬日 地點：沙田馬場 日期：2024年10月1日 時間：上午11 時開放入場 中午12時活動開始 下午1時首場開跑

國慶好去處 2024 ｜太古廣場「傳承中華優秀傳統文化 - 獅頭紮作展覽」 由中西區民政事務處舉辦的「傳承中華優秀傳統文化 - 獅頭紮作展覽」，將於9月27日至10月13日在太古廣場舉行，屆時將將香港紮作老字號師傅的手藝，帶領公眾由獅頭紮作的四步曲：紮、撲、寫、裝出發，品味紮作的非凡技藝。重頭展品是一款創意的開國大典獅頭，將國家立國前連串戰爭實境，計有鐵道戰、渡長江、淮海戰役、千里長征等悲壯場面，也有象徵光明的火炬等，寫畫在獅臉上，最後以天安門廣場宣告立國的大場面作結，猶像一本立體歷史小冊子。其餘展品包括分別代表仁義、忠信、勇猛的劉備獅頭、關公獅頭、張飛獅頭，以及一隻黃彩鶴山裝虎斑獅頭，和一隻具創意的儒釋道三教獅頭。同場亦有喜慶瑞祥即時拍照區、獅頭創作工作坊及有奬問題環節。 太古廣場「傳承中華優秀傳統文化 - 獅頭紮作展覽」 地點：太古廣場 L1 層 Park Court （地圖按此） 日期：2024年9月27日至10月13日 時間：9am-9pm

國慶好去處 2024 ｜香港消防局開放日暨同樂日 香港消防處將於9月29日至10月5日期間，舉辦多個開放日，屆時市民可以睇示範、玩遊戲及攞獎品。 慶祝中華人民共和國成立七十五周年暨田心消防局及救護站開放日 日期：9月29日（星期日） 時間：上午10時至下午4時 地點：田心消防局及救護站 不設門票，免費入場 —————————————————— 慶祝中華人民共和國成立 75 周年紀律部隊及青少年團體大匯演暨同樂日 日期：10月1日（星期二） 時間：上午10時至下午5時（大匯演：下午2時30分） 地點：消防及救護學院 (電腦抽籤結果已透過香港消防處流動應用程式通知中籤者) —————————————————— 慶祝國慶 75 周年暨黃大仙消防局開放日 日期：10月5日（星期六） 時間：下午12時30分至4時30分 地點：黄大仙消防局 (不設門票，免費入場)