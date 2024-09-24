國慶煙花餐廳推介｜出海睇零死角觀賞角度/任飲酒水/自助晚餐

180分鐘的煙花遊艇之旅，迎著海風，盡情欣賞香港璀璨的夜景。於頂層的360度全景觀景台，您可以近距離觀賞壯觀的煙花表演。更可與親朋好友在舒適的沙發椅上享用精選的西式晚餐，從精緻的西式佳餚到美味的甜點，提供無限量的啤酒、輕食和軟性飲料。

在洋紫荊維港遊中，可以一邊享用自助晚餐中，一邊沉浸於維港兩岸的醉人美景。伴隨著現場樂隊的精彩表演，於悠揚音樂中享用各式美味佳餚，感受獨特的海上用餐體驗。

乘坐永安號遊覽維多利亞港時，夜幕降臨，兩岸高樓的霓虹燈閃爍，夜景比繁星更為璀璨。您將在浪漫的海天之間欣賞國慶煙花及無人機匯演，同時享受船上無限暢飲的美酒。

十一國慶煙花｜東方之珠·維港遊 國慶煙花匯演航班（自助餐+無限暢飲）

璀璨的煙火、精彩的無人機表演和閃爍的雷射光束將在夜空中綻放，形成絢麗的圖案和色彩。在維港的美麗背景下，一同欣賞這場煙花盛宴，共度國慶佳節！東方之珠航班提供豐盛的自助餐和無限量的酒水，精選的紅白葡萄酒、啤酒及各類飲品。船上更準備拍照小道具，可於維港的美景和煙花下定格難忘的瞬間。登上我們的3樓露天舺板或4樓360度超大露天舺板，眺望維港兩岸的高樓大廈和燈火輝煌的城市景觀，感受海風的輕拂，觀賞煙花在夜空中綻放的壯觀景象。

非窗邊位（可上二樓及三樓觀光舺板）：只需HK$1,200起

窗邊2人檯（可上四樓觀光舺板）：只需HK$3,000起

窗邊4人檯（可上四樓觀光舺板）：只需HK$6,000起

費用包括：

3 小時東方之珠維港遊體驗

食物及飲品

來回集合地點接送

自助餐以及無限量的酒水供應

立即預約：請按此