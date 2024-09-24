國慶煙花餐廳推介｜出海睇零死角觀賞角度/任飲酒水/自助晚餐

國慶煙花匯演將於10月1日於維港兩岸璀璨綻放。想免除人逼人，以最佳角度欣賞煙花，除了預約維港兩岸的海景餐廳外，亦可以出海睇煙花！一邊感受海風，一邊將煙花無死角盡收眼底，不少遊船體驗更包自助晚餐，欣賞夜景同時，與親朋好友共享美食與美景的雙重饗宴！即睇內文了解詳情。
十一國慶煙花｜維多利亞港10.1國慶烟花游艇觀賞散票
180分鐘的煙花遊艇之旅，迎著海風，盡情欣賞香港璀璨的夜景。於頂層的360度全景觀景台，您可以近距離觀賞壯觀的煙花表演。更可與親朋好友在舒適的沙發椅上享用精選的西式晚餐，從精緻的西式佳餚到美味的甜點，提供無限量的啤酒、輕食和軟性飲料。
香港國慶煙火- 中式遊艇：只需HK$988起
香港國慶煙火- 豪華西式遊艇：只需HK$1,288起
費用包括：
- 3小時遊艇體驗
- 晚餐
- 小食及飲品
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十一國慶煙花｜洋紫荊維港遊
在洋紫荊維港遊中，可以一邊享用自助晚餐中，一邊沉浸於維港兩岸的醉人美景。伴隨著現場樂隊的精彩表演，於悠揚音樂中享用各式美味佳餚，感受獨特的海上用餐體驗。
國慶煙花匯演香港洋紫荊自助晚餐 HK$720起
費用包括：
- 140分鐘暢遊維多利亞港
- 船上豐富自助晚餐
- 現場樂隊表演
- 海上觀賞煙花匯演
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十一國慶煙花｜永安號 - 維多利亞港遊船之旅（無限暢飲）
乘坐永安號遊覽維多利亞港時，夜幕降臨，兩岸高樓的霓虹燈閃爍，夜景比繁星更為璀璨。您將在浪漫的海天之間欣賞國慶煙花及無人機匯演，同時享受船上無限暢飲的美酒。
無人機匯演+ 國慶煙花匯演維港夜遊：成人HK$688起
費用包括：
- 2-2.5小時遊船體驗
- 無人機匯演
- 國慶煙花匯演
- 船上免費任飲(烈酒,餐酒, 啤酒, 汽水) 及薯片乙份
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十一國慶煙花｜東方之珠·維港遊 國慶煙花匯演航班（自助餐+無限暢飲）
璀璨的煙火、精彩的無人機表演和閃爍的雷射光束將在夜空中綻放，形成絢麗的圖案和色彩。在維港的美麗背景下，一同欣賞這場煙花盛宴，共度國慶佳節！東方之珠航班提供豐盛的自助餐和無限量的酒水，精選的紅白葡萄酒、啤酒及各類飲品。船上更準備拍照小道具，可於維港的美景和煙花下定格難忘的瞬間。登上我們的3樓露天舺板或4樓360度超大露天舺板，眺望維港兩岸的高樓大廈和燈火輝煌的城市景觀，感受海風的輕拂，觀賞煙花在夜空中綻放的壯觀景象。
非窗邊位（可上二樓及三樓觀光舺板）：只需HK$1,200起
窗邊2人檯（可上四樓觀光舺板）：只需HK$3,000起
窗邊4人檯（可上四樓觀光舺板）：只需HK$6,000起
費用包括：
- 3小時東方之珠維港遊體驗
- 食物及飲品
- 來回集合地點接送
- 自助餐以及無限量的酒水供應
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十一國慶煙花｜2024香港十一國慶煙花之旅（含晚餐+小食+飲品）
國慶日將至，秋風送來清爽的氣息，維港將迎來一場色彩斑斕的煙花盛宴。
在這個全國同慶的特別日子裡，璀璨的煙花將在夜空中綻放，照亮維港的每一個角落。無論是與摯愛的伴侶手牽手，還是與親友共聚一堂，一起觀賞煙花，創造一個難以忘懷的夜晚！
中式遊艇：只需HK$978起
西式遊艇：只需HK$1,268起
費用包含：
- 3.5小時遊艇體驗
- 景點入場
- 晚餐
- 小食及飲品
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十一國慶煙花｜香港水上的士·國慶煙花匯演航班
香港維多利亞海港的上空將呈現一場震撼的國慶煙花匯演！東方之珠維港遊及多艘香港水上的士將特別推出國慶煙花航班，誠邀您在維港共度這個難忘的夜晚。您將在海面上以最接近的視角，沉浸於萬千煙花綻放的美麗瞬間，感受那份獨特的魅力與歡樂！
水上的士：只需HK$300起
費用包含：
- 2小時15分鐘遊船體驗
- 支裝飲品一枝
- 航行路線：紅磡（南）渡輪碼頭-尖東方向-國慶煙花匯演-紅磡（南）渡輪碼頭
水上的士18：只需HK$350起
費用包含：
- 3小時遊船體驗
- 支裝飲品一枝及小食
- 航行路線：中環8號碼頭> 紅磡方向> 國慶煙花匯演> 中環8號碼頭
以上方案均可上露天舺板觀賞煙花匯演
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