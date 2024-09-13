國慶煙花｜海港城露天停車場觀賞國慶煙花匯演 9月16日起可換領慈善入場券

為慶祝中華人民共和國成立75周年，國慶煙花匯演將於2024年10月1日晚上9時舉行，海港城亦會開放海運大廈露天停車場舉辦煙花觀賞活動，預計將有近萬名市民參與，一同欣賞這個香港盛事。海港城更特別邀請香港芭蕾舞團（港芭）的舞者傾巢而出，聯同香港芭蕾舞學院的年輕學員，於國慶日晚上8時在維港景緻下呈獻30分鐘精采的演出。顧客只需於9月16日起在海港城消費，即有機會換領慈善入場券。慈善入場券收益扣除成本後，將全數撥捐港芭學生票資助基金，令更多學生享受到欣賞芭蕾舞的機會！

國慶煙花｜海港城露天停車場觀賞國慶煙花匯演 9月16日起可換領慈善入場券

海港城今年成為港芭的45周年活動伙伴，早前已推出多項公眾活動，慶祝周年盛事及向香港市民推廣芭蕾藝術。於國慶日晚上8時，港芭舞者及香港芭蕾舞學院的學員將在海港城維港美景下舉辦30分鐘精采的戶外表演，首度公開演出港芭為45周年創作的《Tutu學院》，以及《愛麗絲夢遊仙境》和港芭經典節目的精采選段。港芭亦會於10月在海港城美術館舉辦「港芭45周年展覽：維港芭蕾幻想曲」，介紹舞團的歷史和45周年主題「Tutu學院」的創作理念，並以特製的展品呈現舞者對芭蕾舞的熱情與貢獻。

海港城坐擁逾90間餐廳食肆，當中25間海景餐廳食肆更可欣賞維港煙花匯演，不少海景餐廳將推出「煙花套餐」供預訂。此外，Klook更會與指定海港城餐廳於9月中推出「國慶煙花匯演晚飯套餐」（兩位起），預訂套餐的顧客可免費換領慈善入場券。

2024 國慶煙花匯演及「港芭舞躍維港」港芭維港戶外舞台 @ 海港城 - 慈善入場券換領方法：

方法 1 – 消費換領「煙花匯演入場券」

於2024年9月16至30日期間，顧客只需換領「海港城X渣打信用卡簽賬獎賞」或在海港城同日電子消費滿 HK$2,000，即可獲得Klook優惠碼1個，以HK$30特別優惠價購買慈善入場券1張 (最多可買4張)。

方法 2 – 網上預訂「煙花匯演入場券」

於2024年9月16至30日期間，顧客於Klook專頁購買慈善入場券，即可享早鳥優惠（原價﹕每張HK$300；早鳥優惠後﹕每張HK$150）。於2024年10月1日當日購買則需付原價。