國慶餐廳優惠｜湊湊火鍋限定新品75折 升級湯底+海鮮炸物小食 全新昆布文蛤鏗魚鍋

為慶祝國慶 75 周年，「湊湊火鍋」由即日起至10月31日特別推出一系列新產品及優惠，凡惠顧指定新產品可享75折優惠，食客即可以超值價格品嚐到最新推出的火鍋湯底及時令食品，包括全新昆布文蛤鏗魚鍋、酥炸軟殼蟹、野生比目魚柳等，另外更有「湊湊•茶米茶」限量推出的聯乘茶飲「百事蜜桃綠茶生可樂」，打邊爐必飲，即睇美食推介！

湊湊火鍋限定新品75折 國慶75周年，「湊湊火鍋」推出新產品限時75折優惠，於9月28日至10月31日期間，大家可以優惠價格品嚐全新鍋底、升級湯底、海鮮珍饈炸物小食及茶飲新品。必試兩款全新鍋底，昆布文蛤鏗魚鍋及貴州木姜子酸湯，同樣湯頭清甜富層次。昆布文蛤鏗魚鍋（單點 $198；鴛鴦鍋 $138），精選來自 180 呎深度純淨無污染海域的天然昆布，與新鮮鰹魚搭配，經過 4 小時慢火熬制高湯，加入現切鰹魚片及文蛤，鮮味十足！貴州木姜子酸湯（單點 $168；鴛鴦鍋 $99），精選深山野生木姜子，結合新疆與內蒙古新鮮番茄，將新鮮番茄與辣椒經過 365 天自然發酵，再配搭精選牛骨高壓熬製，風味芬香獨特，不論涮牛肉、海鮮和蔬菜都一流。除了滋味湯底，亦有多款新出海鮮炸品小食搭配，當中包括「香酥柯仔」、「酥炸軟殼蟹」、「野生比目魚 柳」等，香口惹味。