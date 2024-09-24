國慶75周年｜領展聯手廣東革命歷史博物館辦展覽 講解粵港兩地交流與發展

為慶祝中華人民共和國成立 75 周年，領展、廣東革命歷史博物館與香港城市大學中文及歷史學系，聯合主辦「漫步長堤 省港雙輝：近代廣州香港商業互動與文化因緣」展覽。這是首個內地博物館選址香港商場舉行的文旅活動，體現「歷史就在身邊」的策展理念。通過珍貴歷史照片和影像，呈現自十九世紀以來，粵港兩地在建築、文化、商貿等各領域的互動交流與發展異同。

領展商場與香港人日常生活息息相關，這次破天荒與博物館及大學聯手在商場舉辦展覽，旨在加深廣大市民對兩地在文化領域緊密聯繫的認識。對年輕一代來說，了解粵港兩城共同締造的這段歷史，將有助他們用更宏觀的角度認識香港。展覽亦希望勾起生於廣州、長在廣州的香港長者的回憶，由他們告訴家中晚輩、社會大眾更多兩座城市之間的故事。

展覽通過「沿江而起」、「多元建築」及「省港印記」三個展區，帶大家漫步長堤，走進時光隧道，細味過去、立足當下。公眾除了能近距離欣賞多張珍貴的歷史圖片，還可在場內透過視聽體驗、戶外打卡裝置、手工作坊及蓋章等多樣化方式參與互動，活動豐富，不容錯過。

南音演出 南音是一種以廣府話説唱的曲藝，是廣東地方重要的歌謠。自20世紀初，南音逐漸在香港發展和流行，成為當時廣受歡迎的民間曲藝。是次展覽將南音帶到會場，歡迎公眾人士於展覽期間的周末欣賞現場表演。免費入場，毋須預約。 日期及時間：展覽期間逢星期六、日約下午2時30分 演出團體： 一才鑼鼓 演出者： 說唱：陳志江、吳敏婷 、郭啟煇 拍和：李勁持（箏）、李國墇（椰胡）、李家謙（椰胡／秦琴） 演出長度： 每場20分鐘