國慶75周年｜香港中旅社 世紀遠航號遊輪遊長江 即睇6大行程亮點

長江三峽是中國的風景名勝，其壯麗獨特的山水風光見證國家發展長河川流不息，各位一定要到現場感受其浩瀚與震撼！早前香港中國旅行社就聯同世紀遊輪旗下最新遊輪「遠航號」，首辦包船遊長江旅行團，行程飽覽三峽大壩、巫山神女溪、歷史名城白帝城等多個景點，亦在重慶市內觀光，品嘗在地美食，全程不設制定購物點。唔講咁多，一於跟著專業領隊出發！

豪華遊輪設施 世紀遠航號是長江中最新以及載客量最大的豪華遊輪，今年9月才正式啟用，船長149.99米，總噸位1.5萬噸，載客量650人。船上合共7種房型，而參加是次旅行團的團友可享坐擁河景的豪華標準間，每房面積超過25平方米，寬敞設計加上穩定的船程，如同入住水上五星級酒店！

餐飲方面，每日供應早午晚三餐自助餐，食物包羅海鮮、中式熱盤、點心包點、甜品，選擇豐富，每餐都食得非常滿足。此外船上更有上千平方米超大陽光甲板，每日為團友安排好玩活動，亦有健身房、電影院、棋牌室、足浴SPA、卡拉OK等。

6大行程亮點 李子壩輕軌穿樓 重慶市地貌高低起伏，有很多外形特別的建築物，其中李子壩輕軌站在國際上很有名氣，是重慶必去的網紅打卡點。李子壩輕軌站之所以廣為人知，皆因這條輕軌路線竟然穿梭於一座民居大廈之間，畫面神奇有趣！

三峽大壩＋三峽工程博物館 提到長江三峽，必定聯想到偉大的三峽工程，今次來到長江旅遊觀光，怎能錯過親睹三峽大壩的機會？三峽工程博物館是全世界最大的水電工程博物館，館內裡展示了三峽工程多年的建設史，了解其對國家發展的重要性。

巫山神女溪 長江流域全長近6,300公里，今次行程為大家精選好其中風景最美的一段，一次過暢遊西陵峽、巫峽、瞿塘峽。團友獲安排登上小船，由當地導遊導賞沿江山峽風景，細聽土家山歌。

三峽人家風景區 想欣賞長江美景，同時感受古代三峽人的日常生活，這個國家AAAA級風景區的景點絕對值得一去！三峽人家風景區位於西陵峽境內，這裡不但可以觀賞迷人江水，亦有優美的建築在旁邊襯托，打卡影相一流。除了風光如畫，景區中不同位置亦有演員扮演古人，向大家展示長江悉日的風土人情。

涪陵816核工程 816地下核工廠又稱816工程，曾經是國家為核工程研究而開拓的場地，於1966年開始施工，有六萬名工人參與建造。但在1984年被叫停，因此這裡並沒有進行過核工程研究，各位毋須擔心。816核工程見證著國家一代人的努力，在山上竟能以人手建造如此龐大的建築物，參觀過後令人感觸良多。