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2023-08-15 19:00:00

國泰免費機票｜內地女因1事不能使用國泰免費機票 上網大鬧兼求認同反遭網民圍插

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內地女因1事不能使用國泰免費機票，上網求認同反遭網民圍插。

內地女因1事不能使用國泰免費機票，上網求認同反遭網民圍插。

國泰免費機票｜國泰免費機票推岀本來是想令本港訪港旅客人數增長，但推岀而來除了因税項和手續費引人爭議外，近日更有內地網民表示自己因做少一事而無法使用國泰免費機票，而她感到不滿便上網大鬧並想求認同，但誰知反遭網民圍插。

她認為國泰的做法是欺騙（坑）了她。（圖片來源：小紅書）

她認為國泰的做法是欺騙（坑）了她。（圖片來源：小紅書）

國泰免費機票｜內地女因1事不能使用國泰免費機票：無言死了！

該名內地女子以「國泰免費機票的坑，讓我狠狠摔了！」為題於網上發文指自己「無語死了，本以為抽中了國泰的免費機票，開開心心換了機票，到了機場告訴我票廢了」。原來因為她沒有坐從北京到香港的那程飛機，所以香港回北京的機票也作廢，她指「連幾百塊的稅也不給退」。

原來因為她沒有坐從北京到香港的那程飛機，所以香港回北京的機票也作廢。（圖片來源：小紅書）

原來因為她沒有坐從北京到香港的那程飛機，所以香港回北京的機票也作廢。（圖片來源：小紅書）

國泰免費機票｜到機場無法上機大罵國泰：弄巧成拙！

她指自己都沒見過把往返兩張機票算前序和後續航班的，直言「而且它們間隔了好幾天，規則上也不寫明白，昨天網上看的時候機票也是有效的，沒標明作廢」。她表示自己去看了規則，也沒有看到說明前一趟不坐的話，下一趟作廢！她大罵「國泰這操作真是弄巧成拙！如果有和我一樣中獎，卻只想坐其中一趟飛機的朋友，要把想坐的那趟變成首航！不然會像我一樣，在機場懵成傻子，手忙腳亂地買機票」。

她表示罵她的留言一律都會删除。（圖片來源：小紅書）

她表示罵她的留言一律都會删除。（圖片來源：小紅書）

國泰免費機票｜被網民反罵無知後删留言

而事件引起不少內地網民討論，但不少網民認為女子做法無知，並指岀飛機即使不是免費機票，上不了機也要通知一聲。加上有眼尖網民指國泰於條款規定中早已列明，認為是她沒有看清楚又無理取鬧。而她則反駁指「預訂前都看不到」，至於其他責罵她的留言她表示會一律删除，可見她仍覺得自己的做法並無不妥。

（圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書）
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