國泰免費機票｜內地女因1事不能使用國泰免費機票 上網大鬧兼求認同反遭網民圍插

國泰免費機票｜國泰免費機票推岀本來是想令本港訪港旅客人數增長，但推岀而來除了因税項和手續費引人爭議外，近日更有內地網民表示自己因做少一事而無法使用國泰免費機票，而她感到不滿便上網大鬧並想求認同，但誰知反遭網民圍插。

國泰免費機票｜內地女因1事不能使用國泰免費機票：無言死了！ 該名內地女子以「國泰免費機票的坑，讓我狠狠摔了！」為題於網上發文指自己「無語死了，本以為抽中了國泰的免費機票，開開心心換了機票，到了機場告訴我票廢了」。原來因為她沒有坐從北京到香港的那程飛機，所以香港回北京的機票也作廢，她指「連幾百塊的稅也不給退」。

國泰免費機票｜到機場無法上機大罵國泰：弄巧成拙！ 她指自己都沒見過把往返兩張機票算前序和後續航班的，直言「而且它們間隔了好幾天，規則上也不寫明白，昨天網上看的時候機票也是有效的，沒標明作廢」。她表示自己去看了規則，也沒有看到說明前一趟不坐的話，下一趟作廢！她大罵「國泰這操作真是弄巧成拙！如果有和我一樣中獎，卻只想坐其中一趟飛機的朋友，要把想坐的那趟變成首航！不然會像我一樣，在機場懵成傻子，手忙腳亂地買機票」。