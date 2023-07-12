熱門搜尋:
C觀點 Ray Online 消費券2023 消委會 深圳好去處 澳門旅遊 日本旅遊 行山路線 港股攻略 二手樓 樓市
返回
生活
2023-07-12 13:02:55

國泰推免費機票大抽獎 7月25起送3.6萬張台北/高雄來回機票【附參加連結+日期】

分享：
國泰推免費機票大抽獎 7月25起送3.6萬張台北/高雄來回機票【內附參加方法+日期】

國泰推免費機票大抽獎 7月25起送3.6萬張台北/高雄來回機票【內附參加方法+日期】

國泰航空早前已經派發多個地區來往香港的免費機票，7月尾輪到台灣！今次將免費送超過3.6萬張從台北或高雄出發至香港的來回機票。想去台灣的你，即睇參加方法及日期！

國泰將由2023725日中午12:00起至731日舉行抽獎活動，送出36,090張台北或高雄出發至香港的來回經濟艙機票。免費機票不連稅項、附加費及任何其他費用，並受細則條款限制。

有興趣參加人士記得於活動開始前，先登記成為國泰會員。活動將於2023725日中午12:0073123:59開放登記。得獎機票出發期間為2023830日至2024829日。

南機場夜市 南機場夜市無名推車燒餅。(互聯網) 南機場夜市臭老闆現蒸臭豆腐。(互聯網) 南機場夜市松青潤餅。(互聯網) 南機場夜市阿男麻油雞。(互聯網)

參加方法

  1. 註冊成為國泰會員，並登錄您的國泰賬戶。
  2. 填寫表格：表格將使用您在國泰航空會員資料中註冊的姓名預先填寫，並且不可修改。註冊前請確保您的個人資料名稱與護照上的姓名相符。
  3. 提交：查看表格上的信息是否正確，然後按下提交。

活動日期：2023725日中午12:0073123:59

出發日期：2023830日至2024829日。

活動網站：https://flights.cathaypacific.com/zh_TW/offers/world-of-winners.html

書展2023｜7月19至25日舉行一文睇晒門票優惠懶人包

▼按圖輯放大夏天消暑3式▼

夏天消暑3式。（am730製圖） 夏天消暑3式。（am730製圖） 夏天消暑3式。（am730製圖） 夏天消暑3式。（am730製圖）
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受