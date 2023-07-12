國泰推免費機票大抽獎 7月25起送3.6萬張台北/高雄來回機票【附參加連結+日期】

國泰航空早前已經派發多個地區來往香港的免費機票，7月尾輪到台灣！今次將免費送超過3.6萬張從台北或高雄出發至香港的來回機票。想去台灣的你，即睇參加方法及日期！

國泰將由2023年7月25日中午12:00起至7月31日舉行抽獎活動，送出36,090張台北或高雄出發至香港的來回經濟艙機票。免費機票不連稅項、附加費及任何其他費用，並受細則條款限制。

有興趣參加人士記得於活動開始前，先登記成為國泰會員。活動將於2023年7月25日中午12:00至7月31日23:59開放登記。得獎機票出發期間為2023年8月30日至2024年8月29日。