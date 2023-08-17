熱門搜尋:
美食博覽 銀色債券 暑假活動 電腦節 居屋2023 親海駅II 凱柏峰II COLLAR 姜濤 C觀點 網上熱話 免費機票 港元定存 日本旅遊 Ray Online 零售復常系列 二手樓 限時優惠 國際專題 BNO 食譜 消暑方法 減肥 日圓匯率 2023香港小姐競選 鬼節
返回
生活
2023-08-17 10:00:00

國泰機票優惠｜國泰10萬張機票優惠價錢曝光！ 台北來回連稅$1200起 下午2點開搶！【內附詳情】

分享：
國泰機票優惠｜國泰10萬張機票優惠價錢曝光！

國泰機票優惠｜國泰10萬張機票優惠價錢曝光！

國泰航空推出限定機票優惠，提供超過10萬個經濟客艙優惠機位。而旅遊日期更適用於明年1月至6月，包括超過30個精彩航點，有齊短途及長途，聽日下午兩點開搶！

國泰航空於官網宣佈，由於航線網絡已逐步復常，因此推出限時機票優惠。一次過提供10萬個經濟客艙機票，有齊各個熱門短線及長線航點，包括東京、曼谷、首爾、倫敦、悉尼及三藩市等等。公開發售日期為2023817日下午2時正起（香港時間）。敬請準時於優惠期間瀏覽此網頁訂票。

據悉，台北來回機票連稅$1,200起、首爾/曼谷來回連稅為$2,000起，而歐洲等航點來回機票連稅連稅則是$5,000起！

國泰航空特選優惠訂票詳情：

售票日期：2023817日下午2時正起（香港時間）至830日下午1159分（香港時間）

國泰航空推出限定機票優惠，提供超過10萬個經濟客艙優惠機位。

國泰航空推出限定機票優惠，提供超過10萬個經濟客艙優惠機位。

國泰機票優惠航點：

短線：曼谷 (BKK)、重慶 (CKG) 、福岡 (FUK)、海口 (HAK)、杭州 (HGH)、首爾(ICN) 、高雄 (KHH)、吉隆坡 (KUL)、東京(成田) (NRT)、名古屋(NGO)、北京 (PEK)、上海 (浦東) (PVG) 、新加坡 (SIN)、青島 (TAO)、成都 (TFU)、台北 (TPE) 、西安 (XIY) 及廈門 (XMN)

長線：阿姆斯特丹 (AMS)、班加羅爾 (BLR)、布里斯本 (BNE)、孟買 (BOM)、巴黎 (CDG)、德里 (DEL)、杜拜 (DXB)、法蘭克福(FRA)、約翰內斯堡(約翰尼斯堡) (JNB) 、倫敦 (LHR)、墨爾本 (MEL)、芝加哥 (ORD)、珀斯(伯斯) (PER)、三藩市(舊金山) (SFO)、悉尼(雪梨) (SYD)  及特拉維夫 (TLV)

出發日期：202411日至630*

(*詳細航班日期請參閲條款及細則，設有不適用日期。優惠機票數量有限，售完即止。)

優惠連結：https://flights.cathaypacific.com/zh_HK/offers/cx-special-fares.html

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受