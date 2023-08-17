國泰機票優惠｜國泰10萬張機票優惠價錢曝光！ 台北來回連稅$1200起 下午2點開搶！【內附詳情】

國泰航空推出限定機票優惠，提供超過10萬個經濟客艙優惠機位。而旅遊日期更適用於明年1月至6月，包括超過30個精彩航點，有齊短途及長途，聽日下午兩點開搶！
國泰航空於官網宣佈，由於航線網絡已逐步復常，因此推出限時機票優惠。一次過提供10萬個經濟客艙機票，有齊各個熱門短線及長線航點，包括東京、曼谷、首爾、倫敦、悉尼及三藩市等等。公開發售日期為2023年8月17日下午2時正起（香港時間）。敬請準時於優惠期間瀏覽此網頁訂票。
據悉，台北來回機票連稅$1,200起、首爾/曼谷來回連稅為$2,000起，而歐洲等航點來回機票連稅連稅則是$5,000起！
國泰航空特選優惠訂票詳情：
售票日期：2023年8月17日下午2時正起（香港時間）至8月30日下午11時59分（香港時間）
國泰機票優惠航點：
短線：曼谷 (BKK)、重慶 (CKG) 、福岡 (FUK)、海口 (HAK)、杭州 (HGH)、首爾(ICN) 、高雄 (KHH)、吉隆坡 (KUL)、東京(成田) (NRT)、名古屋(NGO)、北京 (PEK)、上海 (浦東) (PVG) 、新加坡 (SIN)、青島 (TAO)、成都 (TFU)、台北 (TPE) 、西安 (XIY) 及廈門 (XMN)
長線：阿姆斯特丹 (AMS)、班加羅爾 (BLR)、布里斯本 (BNE)、孟買 (BOM)、巴黎 (CDG)、德里 (DEL)、杜拜 (DXB)、法蘭克福(FRA)、約翰內斯堡(約翰尼斯堡) (JNB) 、倫敦 (LHR)、墨爾本 (MEL)、芝加哥 (ORD)、珀斯(伯斯) (PER)、三藩市(舊金山) (SFO)、悉尼(雪梨) (SYD) 及特拉維夫 (TLV)
出發日期：2024年1月1日至6月30日*
(*詳細航班日期請參閲條款及細則，設有不適用日期。優惠機票數量有限，售完即止。)
優惠連結：https://flights.cathaypacific.com/zh_HK/offers/cx-special-fares.html