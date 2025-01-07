國泰航空 x 米芝蓮中菜逸東軒 全新「港式滋味」飛機餐 歎XO醬翠⽟瓜炒海鮮/甜酸菠蘿咕嚕肉

國泰航空近日宣布與米芝蓮中菜食府 逸東軒攜手，推出全新「港式滋味」菜單，為特選經濟客艙和經濟客艙顧客送上升級餐飲體驗！當中菜式非常吸引，包括XO醬翠⽟瓜炒海鮮、甜酸菠蘿咕嚕肉、柱侯醬炆⽜筋腩等，全都是粵菜經典美饌！
國泰航空新推「港式滋味」飛機餐
由2025年1⽉起，國泰航空將為乘搭從香港出發指定航班的特選經濟客艙和經濟客艙乘客，帶來全新「港式滋味」飛機餐菜單，在所有長途航點，以及中國內地、⽇本及泰國等指定航班都有機會吃得到。「港式滋味」飛機餐為國泰航空與米芝蓮中菜食府 逸東軒精心炮製，每道菜式都是經典滋味。
特選經濟客艙「港式滋味」菜單
特選經濟客艙的乘客，可先享用開胃頭盤「煙燻鴨胸配南薑甜酸菜」，菜式以潮州風味的滷⽔鴨為靈感，配以惹味的南薑甜酸鹹菜，令味道層次更豐富。主食方面，則有3款小食供大家選擇。「柱侯醬炆⽜筋腩、菜⼼及絲苗⽩飯」香氣四溢，鮮嫩的⽜筋腩以由⿈⾖經天然發酵調配⽽成的濃郁柱侯醬慢火炆煮，香濃入味。而「XO 醬翠⽟瓜炒海鮮、蛋炒飯」則以 XO 醬搭配海鮮在鑊中快炒，惹味可⼝，加入清甜多汁的翠⽟瓜和⽊耳，值得一試。「豉油皇比⽬⿂、⽵笙扒菜⼼苗及蛋炒飯」將比⽬⿂⽚烹煮⾄外酥內嫩，加入頭抽讓鹹甜鮮味交織，引出⿂⾁的鮮味。
經濟客艙「港式滋味」菜單
經濟客艙的乘客亦能享用是次聯乘菜單。先有「話梅浸⾞厘茄」作前菜，⾞厘茄以酸甜可⼝的話梅汁醃漬，伴以糖醋醃蘿蔔，酸香醒胃。主菜則有由逸東軒其中⼀道招牌菜變奏⽽成的「鮮沙薑陳⽪焗雞扒、芥蘭及蛋炒飯」，⽤散發淡淡清香的沙薑和陳⽪醃製無⾻雞扒，將雞⾁焗⾄⾦⿈多汁，送飯一流！還有「甜酸菠蘿咕嚕⾁、鮮蔬及絲苗⽩飯」，以酥香多汁的豬⾁搭配新鮮菠蘿及燈籠椒，再與酸甜開胃的糖醋汁同炒，讓醬汁剛好包裹每塊豬⾁。最後還有懷舊粵菜「梅⼦醬芋頭炆鴨、蒜蓉炒雙花及絲苗⽩飯」，以酸梅、⽣薑和辣椒製成的濃香醬汁炆煮鴨⾁，同時加入烹煮⾄軟腍入味的芋頭，再配上蒜蓉炒⻄蘭花和椰菜花及⽩飯，豐富而滿足。