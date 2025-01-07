國泰航空 x 米芝蓮中菜逸東軒 全新「港式滋味」飛機餐 歎XO醬翠⽟瓜炒海鮮/甜酸菠蘿咕嚕肉

特選經濟客艙的乘客，可先享用開胃頭盤「煙燻鴨胸配南薑甜酸菜」，菜式以潮州風味的滷⽔鴨為靈感，配以惹味的南薑甜酸鹹菜，令味道層次更豐富。主食方面，則有3款小食供大家選擇。「柱侯醬炆⽜筋腩、菜⼼及絲苗⽩飯」香氣四溢，鮮嫩的⽜筋腩以由⿈⾖經天然發酵調配⽽成的濃郁柱侯醬慢火炆煮，香濃入味。而「XO 醬翠⽟瓜炒海鮮、蛋炒飯」則以 XO 醬搭配海鮮在鑊中快炒，惹味可⼝，加入清甜多汁的翠⽟瓜和⽊耳，值得一試。「豉油皇比⽬⿂、⽵笙扒菜⼼苗及蛋炒飯」將比⽬⿂⽚烹煮⾄外酥內嫩，加入頭抽讓鹹甜鮮味交織，引出⿂⾁的鮮味。

經濟客艙「港式滋味」菜單

經濟客艙的乘客亦能享用是次聯乘菜單。先有「話梅浸⾞厘茄」作前菜，⾞厘茄以酸甜可⼝的話梅汁醃漬，伴以糖醋醃蘿蔔，酸香醒胃。主菜則有由逸東軒其中⼀道招牌菜變奏⽽成的「鮮沙薑陳⽪焗雞扒、芥蘭及蛋炒飯」，⽤散發淡淡清香的沙薑和陳⽪醃製無⾻雞扒，將雞⾁焗⾄⾦⿈多汁，送飯一流！還有「甜酸菠蘿咕嚕⾁、鮮蔬及絲苗⽩飯」，以酥香多汁的豬⾁搭配新鮮菠蘿及燈籠椒，再與酸甜開胃的糖醋汁同炒，讓醬汁剛好包裹每塊豬⾁。最後還有懷舊粵菜「梅⼦醬芋頭炆鴨、蒜蓉炒雙花及絲苗⽩飯」，以酸梅、⽣薑和辣椒製成的濃香醬汁炆煮鴨⾁，同時加入烹煮⾄軟腍入味的芋頭，再配上蒜蓉炒⻄蘭花和椰菜花及⽩飯，豐富而滿足。