國際婦女節｜康得思酒店「川」水療中心養生休閒活動 響應婦女月及世界睡眠日

為響應婦女月及世界睡眠日，香港康得思酒店「川」水療中心將於3月推出一系列活動及護理，由不同範疇的專家主持健康主題活動及體驗，包括舒緩身心的頌缽課程及改善睡眠工作坊、洗滌身心靈的藝術日記療法工作坊，以及忘憂解壓的水療療程等，務求恢復內在的平靜與和諧，提升身心靈平衡。

3月15日是一年一度的世界睡眠日，賓客可與親友一同遠離鬧市繁囂，在「川」水療中心參與提升睡眠質素的頌缽療癒課程。在資深導師Christy Tang的帶領下深層放鬆腦神經，享受寧謐時刻。

除此之外，為響應世界睡眠日及推廣身心健康的重要性，「川」水療中心特別邀請嬰兒及成人睡眠顧問Gemma Fisk分享好眠技巧。在課程中，Gemma將以科學基礎介紹幫助睡眠的方法及建立適合睡眠的環境，全面調整身心。

「川」水療中心與女性創立的本地健康品牌Eve Bliss聯合舉辦洗滌心靈的藝術日記療法工作坊，讓女士們在這個婦女月盡情寵愛自己。課程先以穴位按壓配合「川」特色的五行精油放鬆身體，在戶外感受春日氣息，緩緩進入專注的狀態。然後由Eve Bliss的創辦人Amy Tsien及Eve Bliss大使及藝術治療導師Kelly Chen，帶領賓客以日記療法及藝術治療探索内心世界，發掘自我並紓減壓力。最後以精美小吃享受療愈時光，在精神飽滿、輕鬆愉快的狀態下開展週日的旅程。

婦女月｜「甜睡美肌」水療套餐

優質睡眠能令肌膚由內而外煥發亮澤光芒，同時釋放精神緊張壓力。「甜睡美肌」水療套餐讓賓客先體驗60分鐘安神助眠的全身按摩，治療師以含香根草、洋甘菊及佛手柑成分的芳香寧神精油按壓穴位，幫助身體放鬆；再搭配30分鐘舒緩神經頭部按摩，舒緩深度肌肉緊張，緩解大腦神經緊繃。

體驗療程後，可品嚐由TEA CHÂTEAU推出的「甜夢茶」，蘊含多種助眠草本成份，入口帶有陣陣的玫瑰花香及羅漢果的清甜，能舒緩緊張情緒，減輕疲勞感，有助改善睡眠質量，翌日煥發肌膚水潤光澤。「甜睡美肌」水療套餐價格為每位$1,388。

「甜睡美肌」水療套餐包括：

•60分鐘安神助眠全身按摩

•30分鐘神經紓緩頭部按摩

•TEA CHÂTEAU的「甜夢茶」乙杯

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