國際婦女節｜Häagen-Dazs婦女節優惠 買滿$100減$38

香港女性出名搏殺，Häagen-Dazs的共同創辦人Rose Mattus當年秉持著「Don’t Hold Back」精神，在60年代初的美國推翻「男主外，女主內」的大潮流，將丈夫Reuben研發的雪糕銷售到全世界，成為全球知名的雪糕品牌。為了紀念Rose這位幕後英雌，Häagen-Dazs特別藉國際婦女節，於2月27日至3月12日推出「Scoop it up, Love yourself」推廣優惠，在全港22間專門店單一消費任何雪糕產品滿$100即減$38，讓大家以雪糕獎勵一下自己！品牌更找來歌手李幸倪(Gin)及女藝人符曉薇(Leanne)分享她們永不退縮的精神。
Gin Lee、Leanne Fu 實踐Don’t Hold Back精神
來自馬來西亞的李幸倪，在陌生城市迎接事業和生活上的洗禮。即使偶爾迷惘，也無礙她趁年輕為夢想放膽一搏’她表示累了便嚐一口最愛的黑朱古力杏仁雪糕，像魔法般為自己注入能量。她說，成功的定義，要由自己決定。
另一位令人欽佩的女藝人符曉薇，像Rose一樣擁有多種身份：既是歌手陳柏宇的妻子、4歲女兒Abi的廿四小時母親，又是個積極發展個人事業的YouTuber，像很多香港女性一樣家庭工作兩不誤。但Leanne在生活中面臨低潮時也曾想過放棄，但她如Rose般堅強樂觀，屢敗屢試，在家人的支持下跨越一個個灰暗時刻。
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Häagen-Dazs特別在國際婦女節推出優惠，只要於活動期間蒞臨Häagen-Dazs專門店，追蹤Häagen-Dazs官方Facebook專頁或Instagram帳號，以及讚好「Scoop it up, Love yourself」推廣貼文，即可享受單一消費任何雪糕產品滿$100減$38的期間限定優惠，以甜蜜治癒身心，為一往無前的自己打氣加油。