國際婦女節｜Häagen-Dazs婦女節優惠 買滿$100減$38

香港女性出名搏殺,Häagen-Dazs的共同創辦人Rose Mattus當年秉持著「Don’t Hold Back」精神,在60年代初的美國推翻「男主外,女主內」的大潮流,將丈夫Reuben研發的雪糕銷售到全世界,成為全球知名的雪糕品牌。為了紀念Rose這位幕後英雌,Häagen-Dazs特別藉國際婦女節,於2月27日至3月12日推出「Scoop it up, Love yourself」推廣優惠,在全港22間專門店單一消費任何雪糕產品滿$100即減$38,讓大家以雪糕獎勵一下自己!品牌更找來歌手李幸倪(Gin)及女藝人符曉薇(Leanne)分享她們永不退縮的精神。

