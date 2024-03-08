國際婦女節｜Under Armour節日限定系列 購物優惠減$238/送限量版折疊單肩包

國際婦女節是為了紀念女性爭取平權和取得之成就而設立，Under Armour一向致力支持和捍衛女性運動員，在今個國際婦女月，品牌攜手兩位WNBA球星Kelsey Plum和Diamond Miller，推出以象徵公平和尊嚴的紫色為主調的期間限定系列，鼓勵女性勇於發掘自我。

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Kelsey Plum和Diamond Miller積極抗議這項以男性為主的體育運動中的性別不平等，其中Under Armour於去年與Kelsey Plum共同成立「Dawg Class」籃球訓練營，為大學女子籃球員提供轉職訓練、財務規劃等資源，協助她們成為職業籃球員。

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節日限定 UA Dynamic 訓練鞋 是次合作，雙方把理念延伸至產品設計中，包括運動內衣、短版上衣、運動短褲、防風外套以及後背包等時尚單品，均用上寓意公平和尊嚴的紫色為基調，整體設計不但蘊含女性韻味，更強調女性運動員堅持不懈的戰勝精神。系列同時包含了多款針對女性運動員所打造，且由女性組成的工作團隊來開發的產品，包括向來深受歡迎的UA Meridian系列；以及因應女性生理結構去開發的UA Breakthru籃球鞋。系列中同時備有UA Flow Dynamic訓練鞋款的國際婦女節特別配色，鞋款給予女性運動員最大的支持。