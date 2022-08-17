國際旅遊展2022｜一文睇清門票日期＋重點活動 27個參展國家及地區 玩遊戲送日本酒店住宿/精美禮品

香港國際旅遊展將於8月18至21日於灣仔會展舉行，今年以「復聯及復甦」為主題，參展國家及地區數目多達27個，展出目的地包括中國、澳洲、加拿大、法國、韓國、冰島等等，雖然還未開關，但全球各地外遊限制逐步放寬，大家不妨入場了解，plan下之後行程啦！

10個日本地區參展

港人外遊最愛去日本，而今次香港國際旅遊展2022，單是日本，就有超過10個地區參展，相信大家來到都能對當地有更深入認識。長崎縣（攤位：B107）今年就以當地著名景點豪斯登堡的向日葵花田為主題，來到拍照就可以參加遊戲活動，嬴取雙人酒店住宿（豪斯登堡直營酒店Hotel Amsterdam）一晚及其他豐富獎品。而來到熊本縣（攤位：B109），當然不少得當地超人氣吉祥物熊本熊。攤位內有大量熊本旅遊資訊，又有可愛熊本熊佈置，還會送出多款熊本熊小禮物，粉絲千萬別錯過！