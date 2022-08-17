國際旅遊展2022｜一文睇清門票日期＋重點活動 27個參展國家及地區 玩遊戲送日本酒店住宿/精美禮品

香港國際旅遊展將於8月18至21日於灣仔會展舉行，今年以「復聯及復甦」為主題，參展國家及地區數目多達27個，展出目的地包括中國、澳洲、加拿大、法國、韓國、冰島等等，雖然還未開關，但全球各地外遊限制逐步放寬，大家不妨入場了解，plan下之後行程啦！
10個日本地區參展
港人外遊最愛去日本，而今次香港國際旅遊展2022，單是日本，就有超過10個地區參展，相信大家來到都能對當地有更深入認識。長崎縣（攤位：B107）今年就以當地著名景點豪斯登堡的向日葵花田為主題，來到拍照就可以參加遊戲活動，嬴取雙人酒店住宿（豪斯登堡直營酒店Hotel Amsterdam）一晚及其他豐富獎品。而來到熊本縣（攤位：B109），當然不少得當地超人氣吉祥物熊本熊。攤位內有大量熊本旅遊資訊，又有可愛熊本熊佈置，還會送出多款熊本熊小禮物，粉絲千萬別錯過！
韓國攤位送出2000份禮物
同場當然亦有香港人最愛的台灣和韓國，在旅遊推廣上同樣有新意。先來到台北（攤位：J109）的展位，「台灣燈會」睽違23年，將以「光源台北」為主題再度回到台北，因此是次參展，檔內特設燈籠打卡位，向各位推廣當地的文化特色。另外韓國（攤位：K101）由韓國觀光公社主理，也有多項精彩活動，重點推介五大觀光城市，例如釜山、全州、江陸等等，吉祥物「Kingdom Friends」屆時將會現身和大家打卡，韓國觀光公社更準備約2000份禮物，歡迎大家來玩遊戲嬴取。
香港國際旅遊展2022
地點：灣仔會議展覽中心3D及3E展廳
日期：8月18日至21日 (周四至周日)
8月18日10:00-18:00及8月19日10:00-14:00 (只招待業界)
8月19日14:00-18:00；8月20日10:00-19:00；8月21日10:00-17:00 (公眾購票入場)
票價：8月19日 $30；8月20日 $20；8月21日 $20