國際知名小提琴家姚珏與指揮家葉聰再度同台演出 致力培育本地青年音樂家面向國際舞台

樂韻悠揚，迴響於心靈深處。香港弦樂團以樂會友，「弦」繫各界熱愛音樂與弦樂的朋友！成立10周年的香港弦樂團將於6月2日晚上8時假尖沙咀香港文化中心音樂廳舉行《慶祝香港回歸音樂會-弦繫27載》，由國際知名小提琴家、香港弦樂團創辦人及藝術總監姚珏女士SBS, JP，與史上首位跨越中西方、同時擔任交響樂團及華樂團音樂總監的指揮家葉聰先生，一同帶領香港弦樂團奏出動人心弦的樂章，與觀眾攜手呈現「東方之珠千人大合奏」，慶祝香港回歸27年。
十載風華 跨越文化的藝術瑰寶
被譽為現今中國首屈一指、蜚聲國際的小提琴家及香港弦樂團創辦人及藝術總監姚珏，與新加坡華樂團的榮譽指揮葉聰相隔30年再度同台攜手合作，帶領香港弦樂團演奏跨越中西音樂的精彩曲目，體現香港糅合中西獨特文化藝術的地位。
姚珏和葉聰二人於早年相識，當時姚珏在上海音樂院附屬中學擔任樂團首席，結識了擔任指揮的葉聰先生。二人立即產生了默契，並在舞台上綻放出耀眼的光芒。他們首次正式合作表演，可追溯到30年前在香港的一次同台演出，當時的演出獲得了空前的成功。事隔30年，二人載譽合作，經過30年的磨練與沉澱，更適逢香港弦樂團成立10周年，決意為大家帶來獨一無二、糅合中西樂韻的精彩表演！
三大融匯中西曲目 姚珏獨奏掀全場高潮
是次音樂會將透過中國知名作曲家朱踐耳的《節日序曲》、柴可夫斯基的《C大調弦樂小夜曲，作品48》，以及貝多芬的《D大調小提協奏曲，作品61》，為大家帶來融合中西文化的動人樂章，並向世界展示香港獨特的魅力和中國文化深邃的意境。
壓軸呈現東方之珠千人大合奏
今年《慶祝香港回歸音樂會─弦繫27載》音樂會獲香港藝術發展局、香港董氏慈善基金會及中國銀行(香港)鼎力支持，香港弦樂團更與本地慈善機構合作，向基層兒童派發慈善門票，讓他們可以與家人一起親臨音樂會現場感受音樂帶來的歡樂，希望透過音樂培育下一代的文化素養與創造力。
培育青年音樂家面向國際舞台
為進一步培育本土音樂家，姚珏先後創立「亞洲青年弦樂團」及「姚珏天才音樂學院」，藉著不同的教育平台培訓優秀的青年音樂家，並為他們搭建面向國際舞台，例如造訪眾多音樂聖地進行表演及交流，並與海內外大師攜手合作，在舞台上展現才華。而為了讓小朋友有更多機會表現自我，是次音樂會的壓軸環節，將會有150位來自不同背景的樂手及學員將會在台上演奏別具香港特色的曲目《東方之珠》，屆時台下觀眾將會輕輕伴隨音樂揮動手中的光芒亮麗的明珠，共同合作完成「東方之珠千人大合奏」曲目，為音樂會譜出完美的句號。讓我們一起讓音樂成為我們心靈的樂章，為香港的未來繚繞出美好的旋律。如果你想有機會展示您的音樂才華和天賦，請通過團員申請表結加入成為學員。
《慶祝香港回歸音樂會─弦繫27載》音樂會活動詳情
演出日期：2024年6月2日（星期日）
演出時間：晚上8時
演出地點：香港文化中心音樂廳
門票價格：$480／$380／$180
網上購票：https://www.urbtix.hk/event-detail/11676/
節目查詢：3575 9031