國際知名小提琴家姚珏與指揮家葉聰再度同台演出 致力培育本地青年音樂家面向國際舞台

樂韻悠揚，迴響於心靈深處。香港弦樂團以樂會友，「弦」繫各界熱愛音樂與弦樂的朋友！成立10周年的香港弦樂團將於6月2日晚上8時假尖沙咀香港文化中心音樂廳舉行《慶祝香港回歸音樂會-弦繫27載》，由國際知名小提琴家、香港弦樂團創辦人及藝術總監姚珏女士SBS, JP，與史上首位跨越中西方、同時擔任交響樂團及華樂團音樂總監的指揮家葉聰先生，一同帶領香港弦樂團奏出動人心弦的樂章，與觀眾攜手呈現「東方之珠千人大合奏」，慶祝香港回歸27年。

十載風華 跨越文化的藝術瑰寶

被譽為現今中國首屈一指、蜚聲國際的小提琴家及香港弦樂團創辦人及藝術總監姚珏，與新加坡華樂團的榮譽指揮葉聰相隔30年再度同台攜手合作，帶領香港弦樂團演奏跨越中西音樂的精彩曲目，體現香港糅合中西獨特文化藝術的地位。

姚珏和葉聰二人於早年相識，當時姚珏在上海音樂院附屬中學擔任樂團首席，結識了擔任指揮的葉聰先生。二人立即產生了默契，並在舞台上綻放出耀眼的光芒。他們首次正式合作表演，可追溯到30年前在香港的一次同台演出，當時的演出獲得了空前的成功。事隔30年，二人載譽合作，經過30年的磨練與沉澱，更適逢香港弦樂團成立10周年，決意為大家帶來獨一無二、糅合中西樂韻的精彩表演！