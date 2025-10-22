國際袋熊日｜5個袋熊冷知識 遇上危險會用身體呢個部位反擊？

說到澳洲的標誌性動物，除了樹熊和袋鼠，怎能不提袋熊！每年的10月22日是國際袋熊日，這一天專為慶祝這位可愛草食性有袋動物而設，旨在讓更多人認識袋熊。胖胖的袋熊極具人氣，牠們更是唯一會排出立方體糞便的動物，另外遇到危險時，牠們會用一個特殊部位反擊！想知詳情，即睇內文！

袋熊 Wombat 小知識

袋熊四肢粗短而有力，身長約有1米，擁有圓圓的身軀，十分可愛，主要分布在澳洲南部塔斯曼尼亞。牠們的毛發濃密而柔軟，通常呈現棕色或灰色，非常迷人。

唯一排出方塊狀糞便的動物

作為草食性動物，袋熊主要以根、樹葉和草為食。牠們的腸道非常長，可以盡可能吸收食物中的水分和養分。消化通常需要14到18天，因此排出的糞便非常乾燥、結實，最終形成方塊狀的糞便。

超強袋熊臀部 挖洞防禦反擊一招解決

袋熊主要棲息在森林、草原和丘陵地區，牠們喜歡挖洞以建造複雜的地下巢穴，這些洞穴不僅提供了安全的庇護，還是牠們日常生活的一部分。

袋熊會利用臀部來挖洞，甚至進行防禦。牠們最主要的防禦方式之一是用屁股堵住洞口，以阻止捕食者進入洞穴。如果捕食者強行鑽進洞穴，試圖攻擊袋熊的臀部，牠們將面臨由四塊堅硬骨頭組成的臀部的猛烈反擊，這能輕易壓碎捕食者的頭骨。

單胎繁殖動物

作為澳洲獨特的草食性有袋動物，其繁殖方式極具特色。袋熊通常每次會產下1隻幼崽，這些幼崽在母親的袋中生活約6個月，隨後便開始獨立，探索周圍的世界。袋熊幼崽出生後極其脆弱，體型微小且尚未完全發育。牠們會迅速爬進母親獨特的後開式育兒袋中，這種育兒袋的設計有助於防止在袋熊挖掘洞穴時土壤進入。袋熊的繁殖策略不僅確保了幼崽的存活率，也反映了牠們對澳洲特殊環境的適應。