圍方免費請踩單車 送$100運動優惠券/長跑訓練工作坊/瑜伽舞蹈Yogance

為迎接7至8月的國際體壇盛事，港鐵商場將推出連串的精彩活動。大圍站上蓋的圍方(The Wai)與大圍區內單車店合作推出「圍方請你踩單車」活動，讓大家走訪社區，細探不同角落。由6月1日起至6月16日，MTR Mobile登記用戶於圍方單一電子消費滿$1,000，即可獲贈亞運單車行(大圍店)一日單車換領券乙張及$100圍方運動用品電子優惠券乙張。同時，圍方亦於6月下旬起一連四個周末，夥拍多個運動品牌及團體舉辦免費工作坊，提供不同運動體驗項目，包括街跑練習、瑜伽及高強度間歇訓練等，讓大家一同享受的運動樂趣。

大圍是單車愛好者的必到之處，適逢世界單車日及父親節，圍方由即日至6月16日期間，限時送出一日單車換領券及$100運動用品電子優惠券，MTR Mobile登記用戶於圍方單一電子消費滿$1,000，即可獲贈亞運單車行(大圍店)一日單車換領券乙張及$100圍方運動用品電子優惠券乙張。

運動工作坊 跑步訓練班 /Yogance 揉合瑜伽及舞蹈

圍方為鼓勵公眾鍛鍊體魄6月下旬起，一連四個周末與多個運動品牌及組織合作，以「圍方運動狂熱月」為主題，推出多場以不同類型運動為主題的工作坊，在專業教練或運動員的帶領下，共享運動樂趣。

活動包括日本跑鞋品牌ASICS星級教練徐弘泰將帶領跑步訓練班，讓參加者體驗專業運動員的跑步節奏，提升跑步表現，並引導公眾以輕鬆的節奏結合城市漫遊來接觸跑步運動，從中找到滿足感並培養興趣。另外，社會企業「全城街馬Run Our City」將舉辦免費長跑訓練工作坊，提供針對跑步新手的跑步課程，內容包括理論課程，幫助跑手掌握良好的跑姿並提升體能，以及5至6公里的區內跑步訓練實踐課程，讓參加者學以致用，並為自身、身邊人及社區帶來正面的改變，感受團隊的重要性。