圍方免費請踩單車 送$100運動優惠券/長跑訓練工作坊/瑜伽舞蹈Yogance

為迎接7至8月的國際體壇盛事，港鐵商場將推出連串的精彩活動。大圍站上蓋的圍方(The Wai)與大圍區內單車店合作推出「圍方請你踩單車」活動，讓大家走訪社區，細探不同角落。由6月1日起至6月16日，MTR Mobile登記用戶於圍方單一電子消費滿$1,000，即可獲贈亞運單車行(大圍店)一日單車換領券乙張及$100圍方運動用品電子優惠券乙張。同時，圍方亦於6月下旬起一連四個周末，夥拍多個運動品牌及團體舉辦免費工作坊，提供不同運動體驗項目，包括街跑練習、瑜伽及高強度間歇訓練等，讓大家一同享受的運動樂趣。
限時送出一日單車換領券及$100運動用品電子優惠券
大圍是單車愛好者的必到之處，適逢世界單車日及父親節，圍方由即日至6月16日期間，限時送出一日單車換領券及$100運動用品電子優惠券，MTR Mobile登記用戶於圍方單一電子消費滿$1,000，即可獲贈亞運單車行(大圍店)一日單車換領券乙張及$100圍方運動用品電子優惠券乙張。
運動工作坊 跑步訓練班/Yogance揉合瑜伽及舞蹈
圍方為鼓勵公眾鍛鍊體魄6月下旬起，一連四個周末與多個運動品牌及組織合作，以「圍方運動狂熱月」為主題，推出多場以不同類型運動為主題的工作坊，在專業教練或運動員的帶領下，共享運動樂趣。
活動包括日本跑鞋品牌ASICS星級教練徐弘泰將帶領跑步訓練班，讓參加者體驗專業運動員的跑步節奏，提升跑步表現，並引導公眾以輕鬆的節奏結合城市漫遊來接觸跑步運動，從中找到滿足感並培養興趣。另外，社會企業「全城街馬Run Our City」將舉辦免費長跑訓練工作坊，提供針對跑步新手的跑步課程，內容包括理論課程，幫助跑手掌握良好的跑姿並提升體能，以及5至6公里的區內跑步訓練實踐課程，讓參加者學以致用，並為自身、身邊人及社區帶來正面的改變，感受團隊的重要性。
「圍方運動狂熱月」亦融合近年非常流行的高強度間歇訓練（HIIT）及全身靜態伸展，由來自亞洲運動及體適能專業學院的高級體適能教練帶領一眾初階運動喜好者，於活動上一同感受運動樂趣。本地瑜伽運動品牌Too Chill for Yoga 亦將舉辦大型瑜伽體驗日，由註冊物理治療師及一眾品牌大使瑜伽導師親自帶領多款靜態及動態瑜伽工作坊，包括夏日排毒瑜伽及揉合瑜伽動作於舞蹈的Yogance，鼓勵各位由內而外提升生活質感及身心靈健康。
The Wai We Sweat購物禮遇
兌換日期：2024年6月1 日至6月16日
兌換點：MTR Mobile登記用戶可透過手機應用程式內的「自助登記積分」功能 或 前往指定「自助換領站」登記收據，成功批核後將自動存入登記用戶之《獎賞》頁面。活動期間， MTR Mobile登記用戶於圍方單一電子消費滿HK$1,000，即可獲贈亞運單車行(大圍店)一日單車換領券乙張及HK$100圍方運動用品電子優惠券乙張，數量有限，換完即止
換領詳情：亞運單車行(大圍店)
一日單車換領券(2024年6月1 日至7月31日)
$100圍方運動用品電子優惠券(2024年6月1 日至6月30日)
租車地點：大圍積壽里8-12 號(大圍港鐵站A出口) 亞運單車行
租車時段：星期一至日早上9時30分至晚上7時
交車地點：
1. 大圍本店：大圍積壽里8-12號 (大圍港鐵站A出口)
2. 大尾督分店：大埔汀角路山寮路巴士站對面(燒烤王往前面)
3. 大埔分店：大埔南運路1-7號富雅花園商場地下3及9B號舗
4. 馬鞍山分店：馬鞍山白石第1950號白石燒烤場