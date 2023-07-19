圍方開幕｜英皇戲院Plus+進駐大圍圍方 推3大早鳥優惠 入會送3張戲飛+開業票價$65

大圍站上蓋的新商場圍方(The Wai)將於7月22日正式試業，共有近150個商戶進駐。英皇戲院Plus+亦進駐大圍圍方，更推出3大早鳥優惠，開業票價$65，入會更即送3張戲飛！

由英皇影院集團主理的「英皇戲院Plus+」，將於 2023 年 7 月 22 日强勢進駐大圍全新地標商場圍方 (The Wai)。新戲院位處港鐵大圍站上蓋的全新商場，佔地兩層設有6間獨立影院，提供共912個座位，是全港首間全院配備全新杜比®️ System131銀幕揚聲器的戲院，包括184個座位的杜比全景聲 (Dolby Atmos) 影院，戲院入戶區內唯一大型商場提供震撼開幕優惠，並為大圍注入多款全新美食餐單，勢必成為東鐵沿線戲迷新據點。

此外，戲院於新開業期更推出限定優惠。英皇VIP會員可以優惠價港幣$65，購買英皇戲院Plus+ 2023年7月22日至8月31日電影場次的2D戲票。另外，首三千名憑優惠碼「TAIWAI」成功登記的VIP會員，可以優惠價$130入會，更可以獲得三張戲票。

(1) VIP 會員迎新電影贈券

- 只適用於首3,000名新會員，將於登記後5個工作天內存入電子會籍；適用於兌換英皇戲院Plus+ (大圍圍方)星期一至五場次之2D戲票

(2) 生日電影贈券及精緻餐飲

(3) 80 個代幣—憑 60 個代幣直接享用戲票買一送一優惠一次

首批憑指定優惠碼新入會的VIP會員，有機會受邀出席由人氣組合ERROR主演電影《陰目偵信》的首映日特別場，詳情即將公布！

英皇戲院 Plus+ (大圍圍方)

地 址：大圍車公廟路 18 號大圍圍方 L5