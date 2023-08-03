圍方音樂會｜圍方首個大型暑期活動 「圍」系生活音樂會 陳蕾、林奕匡、陳健安、馮允謙演出

期間限定主題列車穿梭東鐵綫及屯馬綫

除了音樂活動外，圍方於室內及戶外空間放置多個由本地藝術家及設計師創作的大型藝術裝置，營造藝術氛圍。商場亦舉辦「大圍多面睇」相片及攝影展，透過歷史照片及攝影作品，呈現大圍社區面貌的變遷，以不同形式向大眾呈現大圍社區的今昔。圍方更特別與香港知專設計學院及一眾本地設計師合作打造「『圍』系生活主題列車」，讓列車化身移動的大圍社區故事博物館，穿梭行走東鐵綫及屯馬綫，以藝術將城市的各個角落連繫起來，傳遞大圍社區故事及文化歷史。

為慶祝圍方開業，MTR Mobile登記用戶於7月及8月，即日以電子貨幣單一消費滿$800(超級市場､銀行及汽車產品消費除外)，即可獲得$100圍方指定類別電子優惠券乙張，每位登記用戶最多可獲獎5次。此外，顧客於7月及8月周末(周六及日)，即日以電子貨幣累積消費滿$6,000，即可獲贈巴黎之花香檳乙枝(原價$440)，數量有限，送完即止。