圍方The Wai｜全港最大Market Place佔地2萬呎 必睇5大優惠！精選$99頂級韓牛/咖啡專區

全港最大的 Market Place 於大圍圍方正式開幕！Market Place 圍方店佔地超過20,000呎，精選超過 13,000 款新鮮食材及環球優質貨品，亦設有搜羅全球超過200款咖啡款式的咖啡專區，新張期間更為客人提供5大限定優惠，附近街坊一於去入貨啦！

圍方The Wai｜Market Place咖啡專區

Market Place近日正式進駐大圍新商場圍方，開設全港最大分店，佔地超過20,000呎，萬呎並劃分多個專區,包括:「新鮮蔬果」、「新鮮麵包」、「新鮮海鮮」、「新鮮肉類」、「輕食」、「咖啡時光」、「啤酒及酒類」及「鮮花」等。全店共提供超過 13,000 件環球貨品，為顧客帶來一站式的購物體驗。最吸引的是咖啡專區，超過 200 多款貨品，亦有Market Place 獨家推出比利時直送的 Belmio 膠囊咖啡，從世界各地挑選最好的阿拉比卡(Arabica)和羅布斯塔(Robusta)咖啡豆，打造出完美的混合經典咖啡。除了海外直送的咖啡,圍方店亦提供多款本地咖啡品牌，如Fineprint 及 The Coffee Academics 等各式大熱產品。此外,圍方店特別於開幕期間安排了品味咖啡體驗,大家可以品嚐各品牌的精選咖啡。由即日至 8 月 3 日期間，店內設有 UCC 咖啡試飲體驗，而由 7 月 25 日至 7 月 30 日另設有 The Coffee Academics咖啡試飲體驗。

