圍方The Wai｜全港最大Market Place佔地2萬呎 必睇5大優惠！精選$99頂級韓牛/咖啡專區

全港最大的 Market Place 於大圍圍方正式開幕！Market Place 圍方店佔地超過20,000呎，精選超過 13,000 款新鮮食材及環球優質貨品，亦設有搜羅全球超過200款咖啡款式的咖啡專區，新張期間更為客人提供5大限定優惠，附近街坊一於去入貨啦！
圍方The Wai｜Market Place咖啡專區
Market Place近日正式進駐大圍新商場圍方，開設全港最大分店，佔地超過20,000呎，萬呎並劃分多個專區,包括:「新鮮蔬果」、「新鮮麵包」、「新鮮海鮮」、「新鮮肉類」、「輕食」、「咖啡時光」、「啤酒及酒類」及「鮮花」等。全店共提供超過 13,000 件環球貨品，為顧客帶來一站式的購物體驗。最吸引的是咖啡專區，超過 200 多款貨品，亦有Market Place 獨家推出比利時直送的 Belmio 膠囊咖啡，從世界各地挑選最好的阿拉比卡(Arabica)和羅布斯塔(Robusta)咖啡豆，打造出完美的混合經典咖啡。除了海外直送的咖啡,圍方店亦提供多款本地咖啡品牌，如Fineprint 及 The Coffee Academics 等各式大熱產品。此外,圍方店特別於開幕期間安排了品味咖啡體驗,大家可以品嚐各品牌的精選咖啡。由即日至 8 月 3 日期間，店內設有 UCC 咖啡試飲體驗，而由 7 月 25 日至 7 月 30 日另設有 The Coffee Academics咖啡試飲體驗。
圍方The Wai｜精選$99頂級韓牛＋少女粉紅色玫瑰珊瑚菇
如果你自問是牛魔王，來到圍方Market Place必買精選$99一包的頂級韓牛！此款韓牛來自全羅
北道，為最高級別 1++ 的麥飼韓牛，飼養過程選用無添加農藥的大麥及穀類，肉質鮮嫩細膩，佈滿大理石花紋。另外店鋪亦首推本地種植玫瑰珊瑚菇，粉嫩的少女粉紅色令人眼前一亮，而栽種過程亦十分環保，在收割後，仍含有多種營養的菇泥會被送至其他農地再度使用。如想嘗試親自栽種及收割的樂趣，新店更推出 3 款珊瑚菇種植屋，讓顧客在家便能享受 Farm to Table (農場到餐桌)的健康滋味。
圍方The Wai｜Market Place 5大優惠
為慶祝圍方店全新亮相,Market Place 將於新張期間推出一系列限時優惠及活動：
1. 美酒折扣優惠
由即日至 10 月 31 日,全線紅酒、白酒、汽酒或香檳,購買 6 支享 85 折優惠。
2. 清酒折扣優惠
由即日至 8 月 18 日,購買清酒滿 HK$250 可享 8 折優惠！
3. 烈酒折扣優惠
由即日至 8 月 18 日,購買烈酒 2 支可享 9 折優惠(白蘭地除外)！
4. 週末品酒會
由 7 月 29 至 30 日,顧客於上午 11 時至下午 7 時,可親臨圍方店品嚐Wynns 多款美酒。
5. yuu 會員限定優惠
由 7 月 22 日至 8 月 3 日,yuu 會員凡購物滿 HK$200,即賺 5x 積分。
Market Place 圍方店
地址：新界沙田車公廟路 18 號圍方商場 4 樓 413-415 號舖
營業時間：上午 8 時至晚上 10 時 30 分