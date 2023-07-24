圍方The Wai｜本地人氣咖啡店NOC Coffee Co.圍方新店佔地3,000呎 限定椰子斑蘭咖啡$50

圍方The Wai餐廳｜NOC Coffee Co.圍坊新店限定「椰子斑蘭咖啡」

新店為客人帶來限定驚喜，全新限定特飲「椰子斑蘭咖啡（Iced Pandan Cocoffee）」（$50），以椰青水為基底，加入經典拼配豆No.18濃縮咖啡及斑蘭汁，面層鋪蓋着濃郁綿滑的奶泡並綴以斑蘭葉，為顧客帶來一絲夏日風情。新飲品在視覺上層次分明，十分IG-able之餘，口感亦清爽宜人。另外在新店推廣期間，顧客可以優惠價（$65）享受特飲與特選自家烘焙輕食。用上法國牛油及日本麵粉為原材料，烘焙品每日在自家工房新鮮製作：口感鬆脆且香甜的蛋撻、採用日本小山園抹茶和北海道十勝紅豆作原料的抹茶紅豆鬆餅、香脆而清甜的鮮無花果丹麥酥都是人氣之選，非常適合與朋友一起享受美好「夏午」。



NOC The Wai - NOC Coffee Co. 大圍 The Wai 分店

地址：新界大圍車公廟路18號圍方4樓430號舖

電話：2686 1380

營業時間：星期一至日上午9時至晚上9時