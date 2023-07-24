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2023-07-24 14:54:03

圍方The Wai｜本地人氣咖啡店NOC Coffee Co.圍方新店佔地3,000呎 限定椰子斑蘭咖啡$50

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圍方The Wai｜本地人氣咖啡店NOC Coffee Co.圍方新店佔地3,000呎 限定椰子斑蘭咖啡$50

圍方The Wai｜本地人氣咖啡店NOC Coffee Co.圍方新店佔地3,000呎 限定椰子斑蘭咖啡$50

圍方The Wai｜本地精品咖啡品牌NOC Coffee Co.（NOC）最近又有新分店開幕！新店選址大圍全新商場圍方The Wai，佔地3,000多呎，座落商場4樓，採用開揚採光設計，可眺望遠處遼闊山郊景觀，為附近居民帶來沉浸式精品咖啡體驗，新店更有限定咖啡新品，下次去圍方逛商場必試！

 

NOC The Wai延續品牌極簡設計及高雅品味，甚至讓客人「融入」沖煮咖啡的環節中。店中央的5.7米寬巨型漩渦靈感源自手沖咖啡必備的濾杯（Dripper）外形，亮白色的柱身飾有金屬環設計，光線層層折射，具象地展現出手沖咖啡的沖煮過程：一圈圈的注水、一次次的悶蒸沖泡，而圍繞着這「濾杯」的彎月型餐桌，就如陣陣漣漪，為整個精品咖啡萃取過程作結。

圍方The Wai餐廳｜NOC Coffee Co.圍坊新店限定「椰子斑蘭咖啡」

新店為客人帶來限定驚喜，全新限定特飲「椰子斑蘭咖啡（Iced Pandan Cocoffee）」（$50），以椰青水為基底，加入經典拼配豆No.18濃縮咖啡及斑蘭汁，面層鋪蓋着濃郁綿滑的奶泡並綴以斑蘭葉，為顧客帶來一絲夏日風情。新飲品在視覺上層次分明，十分IG-able之餘，口感亦清爽宜人。另外在新店推廣期間，顧客可以優惠價（$65）享受特飲與特選自家烘焙輕食。用上法國牛油及日本麵粉為原材料，烘焙品每日在自家工房新鮮製作：口感鬆脆且香甜的蛋撻、採用日本小山園抹茶和北海道十勝紅豆作原料的抹茶紅豆鬆餅、香脆而清甜的鮮無花果丹麥酥都是人氣之選，非常適合與朋友一起享受美好「夏午」。

NOC The Wai - NOC Coffee Co. 大圍 The Wai 分店
地址：新界大圍車公廟路18號圍方4樓430號舖
電話：2686 1380
營業時間：星期一至日上午9時至晚上9時

全新限定特飲「椰子斑蘭咖啡（Iced Pandan Cocoffee）」（$50）
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